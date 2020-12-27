أبرز 7 عطور زهرية في حصاد 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - تحتل العطور الزهرية مكانة كبيرة لدى كثيرات من النساء، نظراً الى رائحتها الناعمة والفواحة في الوقت نفسه. وخلال عام 2020، أصدر العديد من الدور العالمية عطوراً جديداً ارتكزت على رائحة الزهور بمختلف أنواعها.

وفي هذا المقال، حصاد لأبرز سبعة عطور نسائية زهرية لعام 2020.



Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette

Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette

إنه عطر زهري نابض بالحياة من ديور Dior، حيث يشتمل على باقة من أروع الزهور التي يعد جنوب فرنسا موطنها الأصلي، الى جانب رائحة الحمضيات المنعشة، مما يشكل مزيجاً منعشاً يدوم طوال النهار ليبث رائحتك في كل مكان.

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Maison Margiela Replica Springtime in a Park Eau de Toilette

Maison Margiela Replica Springtime in a Park Eau de Toilette

إنه عطر زهري منعش يحاكي أجواء الربيع والصيف المليئة بالمرح والحيوية، فهو مزيج من الزنبق والعنب والكمثري الطازج، وعندما تستخدمينه سيشعرك كأنك تتمشين في حديقة مليئة بأجمل الزهور.



Tom Ford Rose Prick

Tom Ford Rose Prick

إنه عطر زهري فاخر من توم فورد Tom Ford، يتركز في تركيبته على باقة مغرية من الورود التركية والمجرية، التي تجعل إطلالة المرأة فؤثرة لدى الآخرين، وتضفي عليها لمسة في غاية الجمال والأنوثة. يشكل عطر Tom Ford Rose Prick تجربة مميزة، فرائحته ستأسرك من الاستخدام الأول.

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Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Gucci Flora Gorgeous Gardenia

إنه عطر زهري فواح من قوتشي Gucci، يعتمد في تركيبته على نغمات التوت الأحمر والغردينيا والباتشولي، التي تشكل في ما بينها رائحة منعشة ومركزة تدوم طويلاً لتمنحك عبيراً آسراً يلفت الأنظار إليك. بالإمكان تشبيه هذا العطر بحديقة ملونة معبأة في زجاجة.



Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum

Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum

إنه أحد أفضل وأرق العطور الفرنسية التي تعتمد في تركيبتها على الأزهار، فهو يرتكز على نغمات الخزامى وزهر البرتقال، مع لمسة من المسك ذي الرائحة الآسرة، ليشكل نوتات مختلفة من الأزهار والفاكهة تخلق تجربة عطرية مميزة وفريدة من نوعها.

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Her Blossom Eau de Toilette

Her Blossom Eau de Toilette

هل تحلمين بالتنزه في حديقة غرين بارك في لندن، وتنشّق رائحة الفاوانيا وأزهار البرقوق؟ هذا العطر من بربري Burberry، سيحقق لك هذا الحلم، فرائحته الفواحة ستنقلك الى تلك الحديقة الرائعة، وتدوم طويلاً لتوفر لك شعوراً لا مثيل له طوال النهار.



Flowerbomb Dew Eau de Parfum

Flowerbomb Dew Eau de Parfum

يتميز هذا العطر من فيكتور رولف Viktor&Rolf، برائحته الزهرية الفواحة مع لمسة رائعة من المسك تذوب في بشرتك لتجعل منك امرأة تضج جمالاً وأنوثةً، وتوفر لك إحساساً متوهجاً.