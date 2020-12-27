طرق حماية الشعر من التقصف والهشاشة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - لا شك أن الشعر الصحي يعزز من تألق المرأة وجمال إطلالتها، لذلك تبذل قصارى جهدها للحفاظ عليه حيوياً وناعماً في كل الأوقات. لكن الأجواء الباردة تترك آثارها واضحة على الشعر ما لم توليه العناية اللازمة والرعاية الدائمة، خصوصاً أننا غالباً ما نمارس عادات ضارة تجعل الشعر جافاً وهشاً وتالفاً. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، أبرز خطوات العناية بالشعر في الشتاء لتجنب إصابته بالتلف والجفاف والتكسر.



عدم المبالغة في غسل الشعر



يقلل الهواء البارد والجاف من الرطوبة داخل خصلات الشعر، فيجعلها أكثر عرضة للتلف والتكسر، كما ويصيب فروة الرأس بالجفاف. لذلك، تجنبي زيادة الضغط على شعرك من خلال التقليل من استخدام المنتجات المشبعة بالمواد الكيماوية، كأن تستخدمي شامبو مصنوع منزلياً، والتقليل من غسل الشعر، أي مرة أو مرتين على الأكثر في الأسبوع.

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استخدام الزيوت الطبيعية

استخدام الزيوت الطبيعية



رذاذ الشعر، السبراي، الشامبو العادي، البلسم، كلها مستحضرات مليئة بالمواد الكيماوية التي يمكن تهيج مروة الرأس وتؤدي الى جفاف الشعر، لذلك واظبي على تدليك شعرك وفروة رأسك بالزيوت الطبيعية مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع بعد تسخينها قليلاً، مثل زيت جوز الهند، أو زيت السمسم، او زيت اللوز...

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سيروم الشعر

سيروم الشعر



في الشتاء، يحتاج الشعر الى الحماية سواء كنت داخل المنزل أو خارجه، لذلك فإن استخدام سيرم للشعر مع عامل حماية من الشمس SPF ضروري جداً، فهو يمنع الأجواء الباردة من إزالة الرطوبة من الشعر. ضعي بضع قطرات من سيروم الشعر على راحة يدك ودلكي به جيداً خصلات شعرك، مع بقائه بعيداً من فروة الرأس.

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ترطيب الشعر



الشعر هو كالبشرة تماماً، إذ يحتاج الى ترطيب مستمر ليبقى حيوياً وناعماً، لا سيما خلال الشتاء. بإمكانك منح شعرك الرطوبة اللازمة من خلال لف شعرك بمنشفة ساخنة، فهي الطريقة المثالية لترطيب شعرك في الأجواء الباردة. لكن قبل وضع المنشفة على الشعر، تأكدي من أنها ليست ساخنة جداً كي لا تسبب أي أضرار للشعر. وهكذا يتغلغل البخار داخل شعرك ليمنحه الترطيب اللازم ويتركه ناعماً كالحرير.

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