ميرهان حسين في أحدث ظهور لها بدون ماكياج.. ومتابعون: «قمر»

لايف ستايل

شاركت الفنانة مريهان حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدد من الصور «السيلفي» لها، والتي ظهرت خلالها بإطلالة بسيطة دون وضع مكياج، وتسريحة شعر انسيابية بسيطة.

ونالت الصور استحسان الكثيرين من متابعيها، إذ جاء من بين التعليقات، «قمر»، «ما شاء الله».

إطلالات جريئة وغلق التعليقات

وخلال الآونة الأخيرة، اعتادت الفنانة مريهان حسين، على التسبب في حالة من الجدل حول ظهورها بإطلالات جريئة، قررت على إثرها غلق تعليقات متابعيها، خشية من التعرض للهجوم.

أبرز إطلالاتها

فستان ترتر قصير

منذ أيام، ظهرت الفنانة عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، أطلت خلاله بفستان قصير مطرز بالترتر، أشبه بفساتين «البيبي دول»، وجاء الفستان فوق الركبة، ونسقت معه جاكيت، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها كعادتها، واعتمدت «مريهان» على المكياج الصارخ، وأغلقت التعليقات على هذه الصور.

حافية القدمين

وخلال جلسة تصوير ماضية، ظهرت مريهان حسين في صور جديدة لها، والتي أطلت خلالها وهي مرتدية فستانا منقوشًا قصيرًا وهي جالسة على كرسي، حافية القدمين وبتاتوه مرسوم عليهما على شكل نجوم ووردة كبيرة، وعلّقت: «برنسيسة من لاس روزاس»، وأغلقت التعليقات.

فستان أسود جريء

وأثناء احتفالها بالكريسماس، نشرت الفنانة مريهان حسين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صورًا جديدة لها بجوار شجرة الكريسماس، وهي مرتدية فستانا أسود جريئًا، مكشوفا من الصدر والساق كما أنه جاء دون أكتاف، وحرصت «مريهان» على غلق تعليقات متابعيها أيضًا.

«برنص» في ختام الجونة

وفي ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة الماضية، نشرت الفنانة مريهان حسين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، مجموعة من صورها أثناء استعدادها لحفل الختام.

وظهرت «مريهان» في الصورة وهي مرتدية «برنص» وتجلس فوق السرير، وبجانبها فستان إطلالتها الأخيرة في حفل الختام، معلقة عليها: «ليلة أمس، قبل الانطلاق على السجادة الحمراء»، وقامت أيضًا بإغلاق التعليقات.