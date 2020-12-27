مذيع حلقة رانيا يوسف ردا على مطالبتها بمعاقبته: «اتبسطت بالسؤال ومش هاممها»

علاقات و مجتمع

رد الإعلامي العراقي نزار الفارس، على تصريحات الفنانة رانيا يوسف، ومطالبتها بمعاقبته بشأن حلقتهما المنتظرة، والتي صرحت فيها الفنانة، بأحاديث مثيرة للجدل كان على رأسها: «مؤخرتي مميزة عن الفنانات»، قائلا: «أنا مقصدتش أسيء للإعلام العربي أو لرانيا يوسف، والسؤال أقل بكتير من أسألتي».

وتابع «الفارس» خلال حديثه لـ«هن»: «رانيا يوسف جريئة وأنا بقدم برنامج جريء وبستمتع بمحاورة الشخص الجريء، وهي كمان استمتعت بالحوار»، وعن السؤال الجرئ، أشار إلى أنهم لم يكونوا على اتفاق عليه، لكن الأمر لم يزعج الفنانة، مضيفا: «مكناش متفقين لكن هي كانت مبسوطة بالسؤال ومش هاممها حاجة، وبتهزر».

وأكد الإعلامي نزار الفارس على إذاعة الحلقة في موعدها على قناة الرشيد، يوم 1 يناير 2021، مختتما:«الحلقة نارية ولسة حلقات تانية أكتر».

وكانت الفنانة، صرحت لـ«الوطن» عقب حملة الهجوم التي حصلت ضدها، بأنها لا تقصد سوى الهزار، معلقة: «اتخضيت من السؤال، وحاولت تهدئة الموقف والرد عليه بدون حرج».

وأضافت: «من المفترض معاقبة المذيع لأنني كنت أجيب على الأسئلة في نطاق الهزار».

يأتي ذلك عقب تصريحات الفنانة المثيرة للجدل، وما كشفه الإعلامي العراقي ل هن في تصريحات خاصة عن كواليس الحلقة قبل عرضها، مؤكدا أنها ستتحدث عن مفاتنها وملابسها، وزيجاتها، وتعرضها للتحرش.