الراقصة أوكسانا في وصلة رقص جريئة بالفستان.. ومتابعون: «فين البطانة»

لايف ستايل

بأزياء جريئة، أثارت الراقصة الروسية أوكسانا حالة من الجدل، خلال أحدث ظهور لها في وصلة رقص على هامش جلسة تصوير جديدة لها، والتي شاركت كواليسها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت أوكسانا بأزياء بيضاء شفافة، والتي تميزت بأنها أستومك، وبدون أكمام، فضلا عن أنها بدون بطانة، مع ارتدائها هاف بوت لامع، مع الاعتماد على إكسسوارات بيضاء اللون، ومكياج أسموكي، مع الاعتماد على الضفائر الطويلة، في وصلة رقص جريئة على نغمات أغنية «مشكلة».

وعلقت الراقصة الروسية، على مقطع فيديو الذي ظهرت فيه على هامش الـ«فوتو سيشن» قائلة:«هذا فيديو من جلسة التصوير المذهلة والجنونية مع المصور كريم مسلم المذهل، شكرًا جزيلاً لك.. لقد كان الأمر ممتعا جدا.. يالهوي».

وتسبب ذلك الفيديو في تفاعل واسع من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي، متجاوزًا الـ29 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: «الرقص أوفر وحركاتك كلها إيحاءات»، و«ملكة جمال»، و«ليه كلكوا بتنسوا البطانة»، و«لورديانا أحلى».

يأتي ذلك بعد ظهور الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ جوهرة، بفستان «أوف شولدرز» بدون بطانة أيضا، من تصميم مهند كوجاك، والذي تميز بأنه لامع وبفتحة صدر ومكشوف الظهر، فضلا عن الفتحة الجانبية الطويلة، مع تنسقها تلك الإطلالة مع مكياج سموكي، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

وتجاوزت إطلالة جوهرة التي شاركتها عبر «إنستجرام» الـ170 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: «هو ليه كله بقى بيلبس فستان من غير بطانة؟!»، و«لورديانا أحلى»، و«ملكة جمال».