خبيرة تجميل توضح مقاييس الجمال بعد حديث رانيا يوسف عن مفاتنها

علاقات و مجتمع

جدل كبير أحدثته الفنانة رانيا يوسف على مدار الأيام القليلة الماضية، عقب ظهورها في البرومو الرسمي لإحدى حلقات برنامج «مع الفارس»، مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر قناة «الرشيد» العراقية.

رانيا يوسف: «مؤخرتي مميزة»

وبدأت حالة الجدل حول الفنانة، بعدما ظهرت خلال جزء من البرومو المعروض، وقالت خلاله: «كل الفنانات مؤخرتهم بتبان تقريبا، بس ممكن أنا مميزة عنهم».

ورغم هذا التصريح الصادم، إلا أن الحلقة ستطرح العديد من الموضوعات الجدلية، وفقًا لما كشف عنه الإعلامي نزار الفارس، في تصريحات خاصة مسبقة لـ«هن».

تصريح جريء من رانيا يوسف عن مفاتنها

وفي تصريح آخر، كشفت الفنانة عن رضاها التام عن اختيار ملابسها المثيرة للجدل، خاصة وأنها تتناسب مع جسمها ولونها، ليوجه لها الإعلامي سؤالا: «أمورك بتبان من الفستان؟»، في إشارة منه لمفاتنها، الأمر التي أجابت عنه الفنانة: «إيه المشكلة تبان دي شياكة»، إذ تباهت الفنانة بمفاتنها كمقياس لجمالها وأنوثتها.

خبير تجميل: «الجمال الطبيعي يكسب»

ومن جانبها، كشفت الدكتورة علا حسام، خبيرة التجميل واستشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«هن»، عن مقاييس الجمال الطبيعية الأساسية التي تتوافر في العديد من السيدات، وهي:

- تناسق وزن الجسم مع الطول.

- تناغم شكل الجسم كاملا مع بعضه البعض، «ممكن يكون البنت جسمها مليان أو رفيع لكنه متناسق مع بعضه، وهنا بتكون جميلة جدا وفيها جاذبية».

- ظهور المرأة على فطرتها وطبيعتها التي خُلقت بها، وعدم التغيير في شكل جسدها أو ملامحها.

رانيا يوسف لـ«الوطن»: إجاباتي كانت في نطاق الهزار

ومن ناحيتها، قالت «يوسف» لـ«الوطن»: «أنا اتخضيت من السؤال فور سماعه من المذيع لذا حاولت تهدئة الموقف والرد علي السؤال دون حرج، من المفترض معاقبة المذيع لأنني كنت أجيب على الأسئلة في نطاق الهزار».