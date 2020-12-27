3 أعراض تشير لإصابة طفلك بالكورونا.. اعملي المسحة فورا

ماما

أصبح الحديث عن فيروس كورونا هو السائد بجميع دول العالم، خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات بشكل مبالغ، وزيادة أعداد الوفيات، حيث أن الموجة الثانية باتت تطيح بكل الفئات العمرية، دون التفرقة بين طفل أو كاهل أو شاب.

وعلى الرغم من صعوبة تميز الأعراض التي تؤكد الإصابة بالفيروس، إلا أن حالات الإصابة في الأطفال أكثر خطورة، خاصة أن أغلبهم لا يظهر عليهم الأعراض.

وتتسأل بعض من الأمهات عن الأعراض الأكثر شيوعًا، والتي تؤكد إصابة الأطفال.

أعراض تشير لإصابة طفلك بالكورونا

من جانبه يقول الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، بجامعة الزقازيق، أن أعراض الكورونا واحدة في أغلب الأحيان، لأنها تشبه البرد إلى حد كبير.

وعن الأعراض الأكثر شيوعًا، حدد أستاذ الصحة العامة، لـ«هن»، 3 أعراض تنذر بعمل المسحة لطفلك على الفور، جاءت على النحو التالي:

انعدام حاستي الشم والتذوق

ضيق التنفس

الحمى الشديدة

الأطفال حاملين للعدوى

وفي ذات السياق، أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، أن الأطفال لا يظهر عليهم الأعراض بقدر ما يكونوا سبب لحمل ونقل الفيروس بشدة.

وأضاف خلال حديثه لـ«هن»: «الأطفال لازم يتعزلوا مع ظهور أي عرض عشان نمنع التدهورات، خاصة أنهم دوما ما يحملون العدوى».

أعراض فيروس كورونا

وكانت منظمة الصحة العالمية حددت أعراض الإصابة بفيروس كورونا التي جاءت على النحو التالي:

الحمى الشديدة

السعال الجاف

ارتفاع درجة الحرارة

تغير لون الشفاه

احمرار العين

ضيق التنفس

انعدام حاستي الشم والتذوق