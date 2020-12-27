بالصدفة.. زوجة تكتشف خيانة زوجها في بث مباشر على الهواء

لايف ستايل

فضح الحظ السيئ خيانة أحد مشجعي كرة القدم بالإكوادور لزوجته، على الهواء مباشرة أمام الملايين من المشاهدين، وذلك أثناء حضوره لمباراة جمعت بين نادي برشلونة وديلفين في الإكوادور، إذ ظهر خلال تواجده في المدرجات وهو يلف ذراعيه حول امراة ويقبلها.

انتشرت صور الزوج الخائن على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بعدما ذاع صيته عقب اكتشاف زوجته لخيانته لها أمام الشاشات، إذ تم اكتشاف أمر الزوج متلبسا، الليلة الماضية، حسب موقع «foxnews» الأمريكي.

وعقب افتضاح أمر الرجل بخيانة زوجته، اعترف بالحقيقة على الفور، بعدما انتشرت صوره على نطاق واسع، وقال: «سأدافع عن شرفي واعتزازي كرجل حتى النهاية».

اعتذار من الزوج لزوجته

وتقدم الزوج باعتذار لزوجته أمام الجميع، قائلا: «أريد أن أعود لأعيش لحظاتي بجانبك مرة أخرى، أنا آسف حقًا، كان لا يجب أن أفعل بعائلتي هذا لهراء، لذا يمكنني أن أطلب منك أن تسامحيني، أنا في حيرة من أمري ولكني أريد أن أعيدك لي مرة أخرى».

فيما جاء رد الزوجة: «لقد دمرت علاقتي بك بالفعل، أنت لا تعرف مدى الضرر النفسي الذي سببته لي، أنا أصبحت أكرهك، ولا أرغب في التعامل معك مرة أخرى، لقد خذلتني وأولادنا أمام الجميع».

الفيديو المتسبب في افتضاح أمر الزوج

وخلال مقطع الفيديو المنتشر، ظهر الزوج وهو يقبل صديقته، ولكنه سرعان ما ارتبك بعدما اكتشف أنهما يتم تصويرهما على الهواء مباشرة خلال بث المباراة، وهو ما يمكن أن يكشف أمره أمام زوجته، وبالفعل حدث ذلك.

وبعد دقائق من التقاط الفيديو الذي ظهر خلاله الرجل، لاقى انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص تطبيق كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، إذ تعرض الزوج لهجوم وانتقادات واسعة من قبل بعض النشطاء، معلنين تضامنهم مع موقف الزوجة.