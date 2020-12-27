كورونا اليوم: سلالة جديدة محتملة للفيروس.. وعلاج قد ينقذ ملايين الأرواح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرًا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

5 علامات تحذيرية للسلالة الجديدة

من الضروري أن تنتبه للعلامات التحذيرية للسلالة الجديدة لكوفيد-19، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

هناك خمس علامات تحذيرية طارئة للسلالة الجديدة لكوفيد-19 تحتاج إلى الرعاية الطبية فور ظهورها، وهي:

- صعوبة في التنفس.

- ألم أو ضغط مستمر في الصدر.

- ارتباك غريب.

- عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا.

- زرقة الشفاه أو الوجه.

علاج جديد قد ينقذ ملايين الأرواح

يجري علماء في المملكة المتحدة، تجربة علاج جديد بالأجسام المضادة، حيث يعتقدون أنه قد يكون لديه القدرة على منح الأشخاص مناعة فورية بعد التعرض للإصابة بفيروس كورونا والوقاية من المرض.

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سيوفر الدواء حماية فورية وطويلة الأجل للمرضى، ومن المحتمل أن ينقذ آلاف الأرواح من خطر الموت بسبب الفيروس، ويمكن تقديمه كعلاج طارئ للمرضى بالمستشفى وسكان دار الرعاية وطلاب الجامعات للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

كما يمكن حقن الأشخاص الذين يعيشون مع شخص مصاب بفيروس كورونا أو تعرضوا له، بالعقار لمنع الإصابة، حتى لو لم يكن لديهم لقاح ضد فيروس كورونا.

سلالة جديدة في الطريق إلينا

حذر عالم بريطاني من مخاطر ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ناتجة عن حيوان المنك، وذلك بعدما ظهور سلالة أكثر انتشارا في المملكة المتحدة.

وثبتت إصابة حيوان المنك البري بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية أوريجون الأمريكية، مما أثار المخاطر حول احتمال تحور سلالات كورونا، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وحذرت لوري آن بورد، مديرة الصحة البيئية في مركز التنوع البيولوجي، من أن المنك المصاب لا يمكن أن ينشر الفيروس بين المنك البري فحسب، بل يؤدي إلى ظهور سلالة فيروسية متحولة تهدد بإضعاف اللقاحات الجديدة.

نصائح هامة في حال إصابة أحد أفراد الأسرة

دعا الطبيب المتخصص في جهاز المناعة، الخبير في الأمراض المعدية، فلاديسلاف جيمشوغوف، إلى اتباع جملة من الإجراءات لحماية الأسرة في حال الاشتباه بإصابة أحد أفرادها بفيروس كورونا.

وأوضح جيمشوغوف أنه إذا كان هناك اشتباه في الإصابة بعدوى فيروسية، أو أصيب أي فرد من أفراد الأسرة بأعراض مثل سيلان الأنف، والسعال، والصداع، والحمى، وآلام العضلات، يجب على الجميع اتباع نظام وقائي داخل المنزل لمكافحة الوباء، وفقا لروسيا اليوم.

وقال إنه من الضروري ارتداء الأقنعة (الكمامات) في الغرف المشتركة وتهوية المنزل، كلما أمكن ذلك، كذلك أكد على أهمية التنظيف الرطب لأرضية البيت ومسح الأثاث باستخدام مطهر مضاد للفيروسات، مرتين يوميا، والإسراع للاتصال بالطبيب والقيام باختبار "PCR" لحامل الأعراض، للتأكد مما إذا كان مصابا بفيروس كورونا أم نزلة برد، وتخصيص غرفة منفصلة للمريض.