تهدد بإضعاف اللقاحات.. سلالة جديدة من كورونا في الطريق إلينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذر عالمة بريطانية من مخاطر ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ناتجة عن حيوان المنك، وذلك بعدما ظهور سلالة أكثر انتشارا في المملكة المتحدة.

وثبتت إصابة حيوان المنك البري بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية أوريجون الأمريكية، مما أثار المخاطر حول احتمال تحور سلالات كورونا.

وفي بيان، أعلنت وزارة الزراعة في ولاية أوريجون أن المنك تلقى اختبارًا إيجابيًا من مختبر الخدمات البيطرية الوطني التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، والذي تم تأكيده في 22 ديسمبر بعد أن تم القبض عليه في 13 ديسمبر، وبحسب ما ورد كان لدى المنك مستويات منخفضة من الفيروس في جسمه.

ولكن الصدمة تمثلت في هروب حيوان المنك من مزرعة ولاية أوريجون التي كانت تخضع للحجر الصحي منذ اختبار عشر عينات من المنك لفيروس كورونا قرب نهاية نوفمبر، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

إلى جانب حيوان المنك المصاب، هربت أيضًا ثلاث قطط برية من مزرعة الحجر الصحي، على الرغم من عدم إصابة أي من الحيوانات الأخرى بفيروس كورونا.

وقالت لوري آن بورد، مديرة الصحة البيئية في مركز التنوع البيولوجي: "إنه لأمر فظيع أن يتمكن حيوان المنك المصاب من الهروب حتى من مزرعة فرو خاضعة للحجر الصحي، مما يعرض مجموعة لا حصر لها من الحيوانات البرية لخطر الإصابة بفيروس كورونا".

وأضافت: بقدر ما آمل أن تكون حالة كورونا هذه مقصورة فقط على المنك الوحيد الذي اختبروه، فنحن نعلم أن هذا الفيروس شديد العدوى وأن الحالة الواحدة تنتقل بسرعة إلى الكثيرين".

وحذرت من أن المنك المصاب لا يمكن أن ينشر الفيروس بين المنك البري فحسب، بل يؤدي إلى ظهور سلالة فيروسية متحولة تهدد بإضعاف اللقاحات الجديدة.

وثبتت إصابة واحدة فقط من بين 62 منك بفيروس كورونا في 7 ديسمبر ولم يحدث أي منها في 21 ديسمبر، مما يعني أن الحجر الصحي بمزرعة ولاية أوريجون سينتهي في انتظار نتائج الجولة الأخيرة من الاختبار.

ويقول الدكتور رايان شولز: "لا يوجد دليل على أن SARS-CoV-2 ينتشر أو تم إثباته في البرية، تم أخذ عينات من العديد من الحيوانات من أنواع مختلفة، وكانت جميع الحيوانات الأخرى سلبية، ومع ذلك ، فإننا نتعامل مع هذا الوضع على محمل الجد ونواصل المسح بالقرب من المزرعة".

وتابع الدكتور شولز: "لقد طلبنا أيضًا من وزارة الزراعة الأمريكية إجراء اختبارات إضافية على المنك المحاصر، بما في ذلك تسلسل الجينوم الفيروسي واختبار الحمض النووي للتأكد من أننا نعرف بالضبط من أين أتى هذا المنك."

ويُعتقد أن حيوانات المنك في المزرعة قد أصيبت بفيروس كورونا من إنسان، حيث ذكرت صحيفة Capital Press أنه لا يوجد سوى 11 مزرعة منك مسموح بها في الولاية، مع وجود ثمانية في مقاطعة ماريون، واثنتان في مقاطعة كلاتسوب، وواحدة في مقاطعة لين.

وتأتي المخاوف بشأن تفشي المنك في ولاية أوريجون في أعقاب كارثة الدنمارك، بعد أن أصبح 12 شخصًا في البلاد مصابين بفيروس كورونا من التعرض لحيوانات المنك، حيث أمرت الحكومة هناك بقتل 17 مليون من المنك.

وهناك أدلة على أن الفيروس التاجي لديه القدرة على التحور، مما قد يؤثر سلبًا على اللقاحات التي يتم طرحها في جميع أنحاء العالم، خاصة أن جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة من بين الدول التي أعلنت عن سلالات جديدة من الفيروس تنتشر داخل حدودها.