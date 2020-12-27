الأبراج تخبرنا من هم الأقل حظا في 2021.. ونصائح يفضل اتباعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

إذا كنت ممن يهتمون بالأبراج والفلك، فيمكن للأبراج أن تحذرك عن الأبراج الأقل حظا والتي قد تواجه بعض المشكلات، وفقا لما قالته الدكتورة عبير فؤاد، الخبيرة في عالم الأبراج والأرقام خلال استضافتها ببرنامج "هي وبس"، مع الإعلامية رضوى الشربيني.

- برج الثور

يجب أخذ الحذر من التسرع في القرارات المرتبطة بوظيفتك، حتى لا تغيّر طبيعة عملك، لذلك يجب التحلى بالصبر لتخطي الضغوطات والعقبات في العمل.

- برج الأسد

مواليد الأسد سيواجهون الكثير من المسؤوليات الوظيفية، لذا يجب عليهم الاجتهاد والدقة ودراسة جميع القرارات الخاصة بالعمل جيدا، تجنبا لحدوث الأخطاء.

ومن الناحية العاطفية، بشعر مواليده بالتمرد على شريك الحياة، لذلك يجب عدم العناد، حتى لا يؤثر على علاقتهما ببعض.

- برج العذراء

مواليد برج العذراء تتحسن أمورهم هذا العام، لكن الفترة ما بين 14-5 إلى 20-7 يجب أخذ الحذر وعدم التسرع عند التعاقد والإمضاء على العقود، أما المتزوجون من العذراء يجب عدم العناد تجنبا لحدوث المشاكل مع شريك الحياة.

- برج العقرب

تعتبر 2021 عاما للصمود بالنسبة لمواليد العقرب، سيواجهون بعض المشاكل والضغوط المهنية في العمل، لذا يجب أن يتسمون بالصبر والحذر لتجنب ارتكاب الأخطاء، ومن الناحية العاطفية ستشهد علاقاتهم مع شريك الحياة بعض التوتر والقلق.

- برج القوس

فمواليده من الفترة 14-5 إلى 20-7 يجب عليهم أخذ الحذر والحيطة في شغلهم، لأنه من السهل أن يستغله بعض الأشخاص.

- برج الجدي

2021 عام التغيير لمواليد برج الجدي، لذا يجب عليهم العمل بدقة أكثر في شغلهم، ومراجعة الحسابات المالية الخاصة بهم جيدا لمعرفة قيمة المصروفات للأشياء التي يشترونها.

- برج الدلو

يشهد عام 2021 بعض التناقضات وذلك بسبب تعارض كوكبي زحل والمشتري، والأمور ستتعقد بعض الأوقات، لكن بعد فترة ستنحل لذا على مواليد الدلو التحلى بالصبر لتخطى هذه الفترة.

- برج الحوت

يواجه مواليد الحوت الحسد من قبل بعض الأشخاص، لذا يجب عدم الإفصاح عن المشاريع والنجاحات التى يحصلن عليها، لكى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.