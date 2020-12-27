سلالة كورونا الجديدة.. 5 علامات تحذيرية طارئة تحتاج الرعاية الطبية فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعاني بعض الدول حول العالم، أبرزها المملكة المتحدة، من السلالة المتحولة من فيروس كورونا المستجد، والتي تم اكتشافها مؤخرًا في "كنت".

نعم لا يبدو أن السلالة الجديدة أكثر ضررًا من الطفرات السابقة، ولكنها أكثر قابلية للانتقال بين البشر.

ولحماية الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر، من الضروري أن تنتبه للعلامات التحذيرية لـ كوفيد-19 من خلال عزل نفسك، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

وطوال فترة الوباء، حددت الهيئات الصحية قوائمها الخاصة بعلامات التحذير المحتملة في ضوء الأدلة الجديدة، وبالإضافة إلى الأعراض الرئيسية، نشر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، خمس علامات تحذيرية طارئة لـ كوفيد-19 تحتاج إلى الرعاية الطبية فور ظهورها.

إذا أظهر شخص ما أيًا من هذه العلامات، فإن عليه الذهاب إلى المستشفى، وطلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور.

علامات الطوارئ هي:

- صعوبة في التنفس.

- ألم أو ضغط مستمر في الصدر.

- ارتباك غريب.

- عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا.

- زرقة الشفاه أو الوجه.

ومن المعروف أن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي:

- ارتفاع في درجة الحرارة - وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك (لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك).

- سعال جديد ومستمر - وهذا يعني السعال كثيرًا لأكثر من ساعة، أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة (إذا كنت تعاني عادةً من السعال، فقد يكون أسوأ من المعتاد).

- فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق - وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء، أو رائحة أو طعم الأشياء مختلف عن المعتاد.

يعاني معظم المصابين بفيروس كورونا واحدًا على الأقل من هذه الأعراض.

ما مدى خطورة السلالة الجديدة؟

لم يثبت البحث بعد طبيعة السلالة الجديدة بشكل كامل، لكن البيانات الأولية تشير إلى أنها أكثر قابلية للانتقال من الطفرات السابقة.

المتغير أكثر قابلية للانتقال بنسبة 56 بالمائة من السلالات الأخرى، وفقًا لدراسة جديدة أجراها مركز النمذجة الرياضية للأمراض المعدية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، وتتوقع الدراسة أن يؤدي هذا على الأرجح إلى ارتفاع مستويات دخول المستشفيات والوفيات العام المقبل.

كيف تحمي نفسك؟

وفقًا لـ Public Health England، فإن طريقة السيطرة على هذا الفيروس هي نفسها، مهما كانت السلالة، لن تنتشر إذا تجنبنا الاتصال الوثيق مع الآخرين.

اغسل يديك وارتد قناع وجه وابتعد عن الآخرين وقلل من اتصالاتك الاجتماعية.

هل يمكنني التخفيف من أعراض فيروس كورونا؟

لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا (COVID-19)، ولكن يمكنك غالبًا تخفيف الأعراض في المنزل حتى تتعافى.

إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، فيمكن أن يساعدك في:

- خذ الكثير من الراحة.

- اشرب الكثير من السوائل (الماء هو الأفضل) لتجنب الجفاف - اشرب كمية كافية حتى يصبح بولك أصفر فاتحًا وواضحًا.

- تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين إذا شعرت بعدم الارتياح، لعلاج أعراض فيروس كورونا.