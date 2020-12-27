6 أطعمة تجنب تناولها إذا كنت تعاني من الأنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تزداد الإصابة بفيروس الأنفلونزا في فصل الشتاء، لذا يجب معرفة الأطعمة التي تسبب زيادة حدة الأعرض، لتجنب تناولها للتعافي سريعا.

وفي التقرير، نستعرض لكم الأطعمة التي لا يجب تناولها إذا كنت تعاني من أعراض الأنفلونزا، كما جاء في موقعي "healthline" و"eatthis".

1- الأطعمة الدهنية:

تجنب الأطعمة المقلية والدهنية، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ومن الصعب على جسمك هضمها.

2- الحليب:

إذا كنت تشعر بالاحتقان، فمن الأفضل تجنبه، لمنع زيادة حدة أعراض الأنفلونزا.

3- الأطعمة السكرية:

من المعروف أن السكريات المضافة تسبب التهابًا في الجسم، ما قد يثبط وظيفة المناعة، لذا تجنب الحلوى والكعك والأطعمة السكرية الأخرى حتى تهدأ الأعراض، وتناول الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية الغنية بفيتامين C.

4- المشروبات المحتوية على الكافيين:

يمكن أن تجعلك أشياء مثل القهوة والشاي الأسود والصودا أكثر جفافًا، بالإضافة إلى أن العديد من هذه المشروبات قد تحتوي على السكر.

5- الأطعمة الصلبة:

يمكن أن تؤدي البسكويت المقرمش، ورقائق البطاطس، إلى تفاقم السعال والتهاب الحلق.

6- الأطعمة المصنعة:

من الأفضل تجنب تناول الأطعمة المصنعة مثل الوجبات السريعة، وذلك لأنه كلما زادت معالجة الطعام، قل عدد العناصر الغذائية التي تحصل عليها، ومع الأنفلونزا، يحاول جسمك أن يشفي نفسه، لذا من المهم دعم العملية بالأطعمة المغذية الكاملة.