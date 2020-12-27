في عيد ميلاده الـ83.. معلومات عن زوجة سمير صبري التي أخفاها عن الجميع

علاقات و مجتمع

يحتفل الفنان الكبير سمير صبري، اليوم 27 ديسمبر، بعيد ميلاده، حيث يكمل عامه الثالث والثمانين.

ولم يسلم «صبري» خلال حياته من الشائعات الكثيرة التي طالت حياته الشخصية، كان أبرزها أنه لا يرغب في النساء.

أسرار في حياة سمير صبري

وتحدث العاملون في الوسط الفني عن أن سمير صبري لا يرغب في النساء، وذلك لأنه لم يتزوج قط طوال حياته، وظل الفنان الكبير صامتا تاركا حياته الأسرية جانبًا كي يحافظ على خصوصيته وعدم نشر تفاصيلها على الملأ.

ومنذ سنتين فقط، قرر «صبري» أن يصارح الجمهور بعدما استاء بشدة من هذه الشائعة، فذكر في أحد البرامح التليفزيونية أنه تزوج من نسيدة إنجليزية عندما كان عمره 19 عامًا فقط، لكنه طلقها بعد حوالي 4 سنوات من الزواج، وظل نادمًا طوال حياته على هذا الطلاق، وكان يتمنى أن يعود إليها مرة أخرى.

وهكذا نفى سمير صبري عن نفسه تلك الشائعة، والتي وصفها بـ«مغرضة خرجت من حاقدين عليه وكارهين له».

ولم يكتف سمير صبري بهذا السر، فأفصح عن سر آخر، حيث ذكر أن لديه ابن من هذه السيدة يعيشون في إنجلترا، وله أيضًا حفيد واحد، لافتًا إلى أنه يرى حفيده وابنه مرتين في كل سنة، لكنهما لا يأتيان إلى مصر بسبب عمل نجله كطبيب في إنجلترا.

ويبدو أن سمير صبري على نفي الشائعة تمامًا، فكشف عن سر آخر يتمثل في أن علاقات عاطفية سرية كثيرة جمعته بفنانات، ولا أحد يعلم عنها شيئًا، لأنه لا يحب التحدث عن حياته الشخصية.