نصائح لمرضى كورونا.. 8 عادات غذائية يجب الابتعاد عنها خلال فترة الإصابة

صحة

خلال فترة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يخضع المصابون للعزل المنزلي مع اتخاذ العديد من إجراءات الوقاية والتغذية، لسرعة الخروج من تلك الأزمة الصحية الاستثنائية، وعدم التعرض لمضاعفات صحية خلال مدة المرض.

والصحة الغذائية تشكل دورًا محوريًا ومهمًا خلال فترة الإصابة بكورونا، إذ تلعب دورًا أساسيًا في تعافي المريض بصورة أسرع.. ويقدم الدكتور علاء عوض، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي، خلال حديثه لـ«هن»، نصائح للمرضى لتجنب تناول بعض المواد الغذائية أثناء فترة الإصابة.

نصائح لمرضى كورونا لتجنب هذه المواد الغذائية خلال فترة المرض:

- الابتعاد عن تناول المخللات.

- الابتعاد عن تناول التوابل الحارقة بأنواعها.

- تجنب تناول الدهون.

- الابتعاد عن المأكولات المقلية في الزيوت.

- تجنب تناول المشروبات الغازية والكحولية.

- تقليل نسب السكريات والحصول عليها من خلال تناول الفاكهة بكميات معتدلة.

- تجنب تناول الوجبات السريعة والجاهزة.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة ذات المواد الحافظة.

متى يجب على مريض كورونا البقاء في المنزل؟

وفي تصريح سابق لـ«هن»، أوضحت الدكتورة أسماء النمر أخصائي الصدر بمستشفى حميات صدر العباسية، أن بعض الحالات يجب عليها الذهاب للمستشفى حتى مع ظهور الأعراض الخفيفة.

وقالت «النمر»، أن من بين تلك الحالات هم كبار السن والرضع وأصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أن الحالات تختلف من شخص لآخر وفقًا لشدة الأعراض، واستجابة الجهاز المناعي.

وتابعت أخصائي الصدر بمستشفى حميات صدر العباسية: «أنا بشوف تحاليل كتير منهم لرجل كبير السن عنده التهاب شديد في الرئة، ورغم ذلك كان كويس وتعافى دون مستشفى، وفي نفس الوقت شاب مناعته ضعيفة جدا، وده لازم يروح مستشفى".

وأضافت، أنه يتم تقييم الحالة الصحية للمصاب وفقا لبعض العوامل، وهي قياس السكر والضغط، وإمكانية خدمته لنفسه داخل المنزل، وتوفر طعام صحي مناسب للبدء في الحصول على العلاج.