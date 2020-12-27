الامارات | نصائح مهمة لحماية الأطفال من التهاب المسالك

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لحماية الأطفال من التهاب المسالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن أعراض الإصابة بالتهاب المسالك البولية لدى الأطفال تتمثل في الشعور بحرقان أثناء عملية التبول، والشعور بألم في الجزء السفلي من الظهر أو البطن، وارتفاع درجة الحرارة.

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض؛ لأن تزايد أعداد الجراثيم في المسالك البولية لدى الطفل يمكن أن يتسبب في الإضرار بأنسجة كليته.

وعادة ما يصف طبيب الأطفال المضادات الحيوية ليمنع بها تزايد أعداد البكتيريا لدى الطفل. كما ينبغي أن يتناول الطفل المُصاب بالتهاب المسالك البولية كميات كافية من السوائل، كي تعمل على تنظيف المسالك البولية لديه.

كما أن تعريض بطن الطفل للسخونة عن طريق وضع كمادات دافئة عليها يُسهم في التخفيف من متاعب التهاب المسالك.

وللوقاية من الالتهاب، ينبغي أن يتناول الطفل الأطعمة الغنية بفيتامين (ج)، مثل البطاطس والبروكلي؛ إذ تعمل هذه الأطعمة على زيادة محتوى الأحماض في البول، وتُسهم أيضاً في الحد من مخاطر عدة، من بينها نمو البكتيريا داخل المسالك البولية.

ومن المهم أن يقوم الطفل بعملية التبول بشكل منتظم، مع الحرص على تفريغ المثانة بشكل كامل.

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