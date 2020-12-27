القميص الأبيض قطعة كلاسيكية يسهل تنسيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 ديسمبر 2020 02:34 مساءً - يعتبر القميص الأبيض من القطع الأساسية التي يسهل تنسيقها في خزانة كل سيدة للحصول على إطلالة أكثر حيوية، فهو لا يليق فقط بالبذلة الرسمية أو سترة البليزر، بل أيضاً يمكن اعتماده مع مختلف الستايلات.



التنسيق بطريقة حيوية

Balmain



من أجمل الإطلالات التي قد تلجأ الى اعتمادها كل سيدة هي القميص الأبيض مع البليزر الملوّنة، بدل من اختيارها البليزر باللون الأسود، يجب أن يتم اختيارها بأحد ألوان النيون كالأصفر ، الفوشيا أو الأحمر وارتدائها مع الجينز الممزق أو بقصّة "البوي فرند" بدل من ارتدائها مع السروال الرسمي واختيار الأحذية بالكعب الخشبي ، الملونة أو المسطّحة الرائجة .

كما بالإمكان ارتداء القميص الأبيض تحت الكنزة المقلّمة أو المطبّعة وكذلك مع السراويل الملونة أو جينز "البوي فرند" واختيار الأحذية الرياضيّة.



لم لا ترتدينه مع الـ Overall لتحويل هذه القطعة إلى طلّة حيويّة مع اختيار الأحذية المسطّحة أو الأحذية الرياضيّة، ولا مانع من ثني أكمام القميص، وأن تزيّني اليدين بأساور كثيفة ومميّزة.

عندما نتحدّث عن القميص الأبيض، يتبادر الى ذهننا على الفور الإطلالة الكلاسيكية ، ولكن إذا تم تزيينه بشالات ملوّنة على سبيل المثال أو بإكسسوارات ملفتة، فستتحوّل هذه القطعة الى قطعة حيوية وعصرية لا مثيل لها.

Alaia

تابعي المزيد: المصممة بلقيس القضيب : الأنظار تتجه إلى التصاميم السعودية



قصّات عصرية وملفتة

Tory Burch



تظهر صيحات الموضة وتختفي، ولكن القميص الأبيض يبقى في خزانة الملابس لأسباب متنوعة، فهو من القطع الأساسية التي تتواجد في خزانة كل سيدة، حيث يمكنها ارتداؤها بطرق عصرية ومميّزة لاسيما أنه بات يقدّم بقصات عصرية وملفتة.

الأساس للقميص الأبيض مع البدلة الرسمية بتصاميمها المختلفة، ولكن هناك الكثير من الأفكار الأخرى لتنسيقه مع قطع مختلفة لإطلالة أنيقة خارج العمل، من خلال ارتدائه بأكمام طويلة إضافية مع سروال جينز قصير وإكسسوارات سوداء.

لم لا تتألّقين بقميص أبيض حريري واسع ذي أكمام قصيرة مع سروال واسع وأحذية مسطحة ومدببة ومجوهرات بسيطة.

Victoria Beckham



لإطلالة نهارية مميّزة، ما عليكِ سوى اختيار قميص أبيض بالكشاكش مع تنورة قصيرة من السويد بلون الكاميل وصنادل الغلاديتور بأحزمة رفيعة متكرّرة بنفس اللون، ولإطلالة فضفاضة ما عليكِ سوى اعتماد القميص الأبيض الكلاسيكي ذي الأكمام الواسعة مع سروال واسع و زوج من الأحذية الرياضية البيضاء، ولا تنسي لإطلالة بسيطة أن ترتدي قميصاً أبيض بأكمام قصيرة مع سروال أبيض بقصّة مستقيمة وسترة أنيقة بنّية اللون على الكتفين، وأخيراً لإطلالة مسائية أنيقة ارتدي قميصاً أبيض من الحرير مع عقدة مميزة وتنورة طويلة وسترة قصيرة وإكسسوارات راقية، لطلّة تتراوح بين الجرأة والأنوثة.

Tod's



في حال كانت السيدة من محبّات اللوك "الفانكي" أو الغريب، فعليها اعتماد قميص أبيض فضفاض مع شورت قصير وحذاء سنيكرز، كما يمكنها اعتماد مثل هذا القميص مع سروال جينز بحسب المناسبة.

Alexandre Vauthier

تابعي المزيد: أجمل موديلات كنزات صوف بأكمام ضخمة 2021