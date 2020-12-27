توبات القبة العالية آخر موضة من مجموعات شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 ديسمبر 2020 02:34 مساءً - تتميز أزياء الشتاء بالاناقة والتفاصيل الفخمة ومن أبرزها الكنزات والتوبات المصممة بقبة عالية. شاهدي اجمل الموديلات من مجموعات الأزياء الجاهزة لـ شتاء 2021 وتعرفي الى طريقة تنسيقها بشكل مميز وأنيق.



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طرق تنسيق توبات القبة العالية الطويلة MICHAEL KORS

تنوعت قصات الكنزات الطويلة ذي القبة العالية ونرشحها لصاحبات القوام الكمثري لكونها من القطع التي تساعدك في إخفاء منطقة الأجناب والأرداف الممتلئه، أحببنا التنسيق الذي ظهرت به عارضة مايكل كورس Michael Kors والتي ارتدت الكنزه الواسعة مع تنورة ترتان غير متساوية الحواف وبوت أسود طويل يغطي الركبة.





يمكن إعتماد الكنزات الطويلة هذا الشتاء كفستان قصير، نسقيها على غرار عارضة سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo مع بوت طويل وحقيبة كتف صغيرة.

توبات قصيرة بقبة عالية موضة 2021 FENDI

انتشرت بقوة موضة الكنزات والتوبات القصيرة، تبني صيحة الموديلات بالأكمام المنفوخة الرائجة ونسقيها على طريقة عارضة فندي Fendi مع تنورة كاكي A Line وبوت طويل بلون الجلد.





تجرئي وطبقي موضة المزج بين الوردي والأحمر في الطلة الواحدة بتنسيق كنزه وردية مع بنطال جلد أحمر واسع عالي الخصر ومعطف وردي داكن من وحي إطلالة عارضة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti.

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تنسيق توبات القبة العالية في المساء ZADIG&VOLTAIRE



اعتمدي الكنزات الحمراء والخضراء ونسقيها مع أزياء مسائية لإطلالة إحتفالية تتوجهين بها لسهرة رأس السنة، استوحي من عارضة أليس + أوليفيا Alice + Olivia وارتدي الكنزه الخضراء القصيرة فوق فستان سهرة طويل مغطى بالترتر، أو لائمي الكنزه الحمراء مع تنورة جلد سوداء وبوت أسود طويل على طريقة عارضة Zadig & Voltaire.



طرق إرتداء توبات القبة العالية في المكتب OSCAR DE LA RENTA



اختاري كنزه بلون رصين كالرمادي الداكن ونسقيها مع بنطال رمادي بقصة مستقيمة من وحي عارضة أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta وتممي أناقتك بحذاء أسود مدبب وحقيبة Tote سوداء.





واكبي الموضة واعتمدي الأبيض في كامل إطلالتك على غرار عارضة ماركة براندون ماكسويل Brandon Maxwell وانتعلي بوت جملي قصير.





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