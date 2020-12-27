كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 ديسمبر 2020 02:34 مساءً - أصبحت حقيبة الكتف من أهم الأكسسوارات التي لا تستطيع أي فتاة الاستغناء عنها في حياتها اليومية، نظراً لأناقتها وسهولة الحركة بها، وملاءمتها لمختلف الإطلالات سواء الكاجوال أو الرسمية أو الإطلالات المسائية.

وتختلف طرق تنسيق حقيبة الكتف باختلاف الإطلالة التي يتم اعتمادها معها، لذلك تقدم لكِ "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم، طرق تنسيق حقيبة الكتف من وحي مدونات الموضة العربيات:



تنسيق حقيبة الكتف مع العباية من وحي نوف التميمي

حقيبة كتف جلد سوداء من نوف التميمي

لإطلالة نهارية بسيطة وناعمة، نسقت مدونة الموضة نوف التميمي حقيبة الكتف مع العباية المفتوحة، حيث اعتمدت عباية مفتوحة باللون الروز الباستيل، مع فستان باللون البيج الباستيل، ونسقت معهما حقيبة كتف مُصممة من الجلد الأسود.

واعتمدت نوف التميمي مع إطلالتها حذاءً من الجلد البيج ذي كعب عالٍ مدبب مع إيشارب باللون البيج.

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تنسيق حقيبة الكتف مع البليزر من وحي دلال الدوب

حقيبة كتف برادا من دلال الدوب



إذا كنتِ ترغبين في اعتماد حقيبة الكتف مع إطلالة نهارية كاجوال، يمكنكِ أن تستوحي إطلالتك من مدونة الموضة دلال الدوب، التي نسقت حقيبة كتف سوداء من ماركة برادا، مع بليزر طويل باللون البني، وبنطلون وتوب أسود.

واعتمدت دلال الدوب مع إطلالتها الكاجوال إيشارباً باللون الأبيض، مع حذاء رياضي بنفس لون الإيشارب.

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تنسيق حقيبة الكتف مع البلوزة الطويلة من وحي سارة الدهيم

حقيبة كتف إيف سان لوران من سارة الدهيم



لإطلالة أنيقة تناسب أوقات النهار أو الخروجات المسائية، يُمكنك الاستعانة بطريقة تنسيق مدونة الموضة سارة الدهيم لحقيبة الكتف، حيث اعتمدت حقيبة كتف باللون الكحلي من ماركة إيف سان لوران Yves Saint Laurent، ونسقتها مع بنطلون أبيض ضيق، وبلوزة بيضاء طويلة مُزينة بالفرو على الأطراف.

واعتمدت سارة الدهيم مع إطلالتها، صندلاً باللون الأبيض الشفاف ذي كعبٍ عالٍ، مع إيشارب باللون الأبيض.

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تنسيق حقيبة الكتف مع البوت من وحي منة السني

تنسيق حقيبة الكتف مع البوت من منة السني





في إطلالة كاجوال أنيقة، نسقت مدونة الموضة منة السني حقيبة الكتف مع البوت ذي الرقبة الطويلة بشكل عصري وجذاب.

حيث اعتمدت منة السني قميصاً باللون الأبيض مع بنطلون ضيق باللون البيج، وبلوفر بدون أكمام باللون الأخضر الداكن، ونسقت مع إطلالتها حقيبة كتف باللون الأصفر الباستيل، وحذاء بوت ذي رقبة طويلة بتصميم جلد الثعبان، إضافة إلى قبعة باللون البيج.

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