إطلالات شتوية للمحجبات من دلال الدوب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 ديسمبر 2020 02:34 مساءً - تعد اليوتيوبر ومُدونة الموضة والجمال دلال الدوب، من أبرز وجوه الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها قرابة 3 ملايين متابع، وتستلهم منها الفتيات والنساء أفكارًا لأناقتهن بالحجاب، ومع دخول فصل الشتاء جمعنا لكِ العديد من التنسيقات التي يمكنك أن تستعيني بها لتواكبي جديد الموضة، بما يتوافق مع حشمتك، فإليك الخيارات..



تنسيقات القطع الجلدية في الشتاء



تنسيقات القطع الجلدية في الشتاء



فضَّلت دلال الدوب التماشي مع خطوط الموضة باعتماد قطع الجلد المختلفة في هذا الموسم، ومن خياراتها نسقت تنورة سوداء بليسيه مع بلوزة وحذاء وحجاب باللون الأبيض، ومعطف أبيض مزين باللونين الأحمر والأسود للمسة كلاسيكية أنيقة، وفي إطلالة أخرى تأنقت ببنطال من الجلد الأسود مع بلوزة ومعطف يكسوهما اللون الأصفر، وزينت اللوك بحذاء بوت من الجلد الأسود.

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الألوان الفاتحة في الشتاء

الألوان الفاتحة في الشتاء



يسعى الكثير من النساء إلى كسر القاعدة التي تربط بين الشتاء والألوان الداكنة، من خلال تبنِّى إطلالات بألوان مشرقة، لذا اعتمدت دلال الدوب عدة خيارات أنيقة وبسيطة بألوان فاتحة، حيث أطلت ببنطال وبلوزة واسعين باللون البيج، مع وشاح مزين بالألوان البني والرمادي والأسود، واعتمدت مكياجًا دافئًا بتدرجات اللون الأحمر والبرونزي لخيار مريح وعملي.



وفي إطلالة عملية ثانية ظهرت ببنطال وبلوزة وحجاب باللون الأبيض مع معطف الترنش بدرجة فاتحة من البني، وأكملت مظهرها بحقيبة برتقالية لكسر اللون، فيما ارتدت في إطلالة كاجوال بنطالاً واسعًا وبلوزة برقبة عالية باللون البيج، مع معطف طويل أخضر وحقيبة سماوية لزي عصري أنيق، ولمظهر شبابي اختارت بلوزة سماوية برقبة عالية مع معطف من الجينز الطويل، وأكملت مظهرها بقطع سوداء لخيار شتوي بسيط.

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إطلالات دلال الدوب بالتنورة البليسيه

إطلالات دلال الدوب بالتنورة البليسيه



للتنورة البليسيه شعبية واسعة لدى المحجبات في مختلف الفصول، وفي الشتاء تألقت دلال الدوب بتنورة بليسيه بنية مع معطف البليزر البني وبلوزة سماوية برقبة مرتفعة، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بألوان حيادية.



وفي خيار عملي تزينت بتنورة بليسيه سوداء مع بلوزة رمادية مصممة بأكمام عصرية، واختارت إكسسوارات الإطلالة باللون الأسود لزي حيادي مميز، كما جاءت في لوك بسيط ببلوزة بنية برقبة عالية مع تنورة بليسيه باللون البني.

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