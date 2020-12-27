جلابيات خليجية مستوحاة من خولة المراغي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 ديسمبر 2020 02:34 مساءً - بدأت الإعلامية ومدونة الموضة البحرينية، خولة المراغي، مسيرتَها في عمرٍ مبكر، وذلك بتقديم العديد من البرامج والفعاليات، حتى أصبحت ناجحة في مجال الإعلام والسوشيال ميديا، وهي تعتمد على ارتداء الإطلالات المحتشمة بالأسلوب المواكب للأزياء الخليجية التراثية وتعبِّر عنها، ومن أحدث إطلالاتها استوحينا لكِ جلابيات مميزة ومريحة يمكنك اعتمادها في التجمعات العائلية.



جلابيات مميزة مطرزة بالذهبي

جلابيات مميزة مطرزة بالذهبي



تضيف التطريزات الذهبية على قطع الجلابيات -باختلاف تصميماتها- الكثيرَ من الأناقة والفخامة، لذا تأنقت خولة المراغي في العيد الوطني البحريني بجلابية حمراء واسعة مزينة بحزام ذهبي محدّد للخصر وبنقوش ذهبية مميزة من الأسفل، وأكملت هذه الإطلالة بوشاح أحمر طويل وإكسسوارات من الخرز الأبيض، وفي إطلالة أخرى فاخرة أطلت بجلابية زرقاء واسعة مزينة بالنقوش الذهبية المختلفة، وأكملت مظهرها بحجاب مماثل للون الجلابية، وحذاء بكعب ذهبي.

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جلابيات مناسبة للتجمعات العائلية

جلابيات مناسبة للتجمعات العائلية



تلجأ الكثيرات من النساء الخليجيات في تجمعاتهن المنزلية البسيطة للتزين بالجلابيات المختلفة، لذا ظهرت المراغي بجلابية خضراء مطرزة بالذهبي بطريقة تقليدية، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأسود، وارتدَتْ جلابية فضفاضة باللون الأبيض المزين بخطوط طولية بنفسجية لإخفاء عيوب الجسم، وطُرِّزَت الجلابية بالذهبي، وتألقت في إطلالة أخرى بجلابية زهرية مطبعة بدرجات اللون الزهري والأبيض لخيار أنثوي أنيق، كما نسقت جلابية سماوية مطرزة بالذهبي بطريقة ناعمة وأنثوية مع حجاب بدرجة فاتحة من البني.

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خولة المراغي بجلابيات مورّدة

خولة المراغي بجلابيات مورّدة



تزيِّن نقشة الزهور المختلفة كل الأزياء، فهي من الموضات المتجددة التي لا تختفي إطلاقًا، لذا تجملت خولة المراغي بجلابية بدرجة فاتحة من اللون الأخضر المطبع بالزهور الزيتية والنقوش اللامعة على الأطراف، وتزينت في الإطلالة الثانية بجلابية صفراء مطبعة بالزهور الحمراء ومُكملة بوشاح أسود شفاف إلى جانب الإكسسوارات الذهبية، وفي إطلالة رمضانية اختارت خولة جلابية بيضاء مطبعة بالزهور الحمراء، وزُيِّنَتْ بالتطريز الذهبي في أطراف الأكمام والمنتصف، وفي خيار أنثوي ناعم جاءت بجلابية زهرية مطبعة بالأبيض والأحمر ومزينة بقماش الدانتيل المورد في الصدر وأطراف الأكمام، ليمنحها لمسة بسيطة وأنيقة.

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