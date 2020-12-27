أجمل مجوهرات باللون الأخضر لنهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 ديسمبر 2020 02:34 مساءً - ثمة سبب لم نرغب دوماً بربط الألوان التي ترتبط بالمناسبات بملابسنا وهو يرجح أنه يعود الى رغبتنا لعكس حبنا لهذه المناسبة ومعانقتنا لها بشتى الطرق بدءاً من لوكنا. ومع اقتراب موسم احتفالات نهاية العام، وجدنا طريقة مثالية لكي تعبري عن روحك الإحتفالية بهذه المناسبات كما عن أناقتك الأزلية وهي من خلال المجوهرات الساحرة المرصعة بالأحجار الفاخرة باللون الأخضر.

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المجوهرات باللون الأخضر للتعبير عن المشاعر







BULGARI





فيعبر اللون الأخضر في العادة عن العاطفةً ومحبّة و الهدوء، ويتّصف من يرتديه بأنّه لطيف الطباع والمعشر، ويحبّ التميّز، إضافة إلى أنّ صفحة التسامح هي الغالبة على طباعه، وهو إنسان حليم، وليس صعباً على أحدٍ أن يثق به، وربّما يعود هذا الأمر للطريقة البسيطة التي يتعامل فيها مع الناس، وأيضاً لابتعاده عن الغموض، فهو شخص واضح. أما تأثير ارتدائك للون الأخضر في مجوهراتك في نفوس الآخرين، فهو كبير جداً، وبعد دراسات عن تأثير الألوان على الإنسان الّتي قد أجراها عدد من الباحثين والمهتميّن بهذا الشأن وجد بأنّ أكثر الألوان التي تبعث في نفس الإنسان السعادة بما فيها من بهجة وفرح وحبّ للحياة هو اللون الأخضر.







الأخضر دليل السلام الداخلي

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VAN CLEEF &ARPELS



هذا و لقد اهتمّ علماء النفس بعلم الألوان أيضاً، وهم يشيرون إلى ارتباط اللون الأخضر بالمشاعر الخاصّة بالسلام الداخلي وأكّدوا أيضاً على أنّه لون فيه رمز للأمل وأيضاً للخير. من هنا، إنها طريقة رائعة أن تعكسي كل هذه الصفات المذهلة في لوكاتك الفاخرة من خلال مجوهراتك، أكانت على شكل سوار مذهل أو أقراط ثريا متدلية أو خاتم بحجر أخضر ضخم.



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