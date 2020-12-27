روبي تظهر بـ«جامب سوت» أسود في أحدث حفلاتها: سعره 6 آلاف جنيه

لايف ستايل

أحيت الفنانة روبي حفلًا خاصًا لصالح إحدى الشركات، وكعادتها تألقت على المسرح بالغناء، وكانت إطلالتها لافتة للغاية، وقدمت الحفل الفنانة رزان مغربي.

واختارت روبي لهذا الحفل إطلالة أنيقة جذابة تتميز بالأنوثة، مع شعر أسود طويل وماكياج كان ملائمًا للحفل البسيط.

وارتدت روبي «جامب سوت» من اللون الأسود تميز بحزام جلد عند منطقة الخصر، ببنطلون واسع دون أكمام وياقة كبيرة.

و«جامب سوت» من تصميم دار الأزياء الشهيرة اليزابيتا فرانكي، ويباع عبر مواقع البيع عبر الإنترنت بـ352 يورو، أي ما يزيد عن 6 آلاف جنيه مصري.

وكعادتها في كل ظهور تتصدر الفنانة روبي ترندات مواقع التواصل الاجتماعي، بداية كانت من رجوعها مصر والفن من جديد، وحتى ظهورها في الحفلات المختلفة.

ولا تتعمد روبي إظهار ملابسها بشكل مبالغ، أو بثمن باهظ، ولكن يبدو أن الـ«جامب سوت» الأخير كان مميزًا بشكل لافت.

فقد ظهرت من قبل بفستان ذهبي على المسرح، وارتدت بدلة جلد مع شعر من اللون الأحمر، وتفاعل الجمهور معها بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينها.