اتجوزت نصاب وإيه المشكلة «أموري» تبان.. تصريحات رانيا يوسف بالحلقة الجريئة قبل عرضها (فيديو)

علاقات و مجتمع

ما زالت التصريحات الجريئة التي أدلت بها الفنانة رانيا يوسف مع الإعلامي العراقي نزار الفارس تلقي بتداعياتها، بعدما تطرقت للحديث عن «مؤخرتها» بشكل مثّل صدمة لكثير من المتابعين، ما ترتب عليه تحريك عدد ممن الدعاوى القضائية ضدها.

وعرضت رانيا يوسف جزءً من «برومو» الحلقة التي صُورت معها ضمن برنامج «مع الفارس»، حيث قالت: «كل الفنانات مؤخرتهم بتبان تقريبا، بس ممكن أنا مميزة عنهم».

ورغم هذا التصريح الصادم، إلا أن «هن»، علم أن الحلقة ستطرح العديد من الموضوعات الجدلية، وفقًا لما كشف عنه الإعلامي نزار الفارس، في تصريحات خاصة.

اتجوزت نصاب

وكشف «الفارس» أن الفنانة تحدثت خلال الحلقة المنتظرة عن زيجاتها السابقة، وعلاقاتها العاطفية، مؤكدًا أنها كشفت له عن زيجة عمرها قصير من رجل انتحل صفة طبيب ثم اكتشفت أنه نصاب.

تعرضت للتحرش وأقبل المعاكسات اللطيفة

ومن المقرر أن تتحدث رانيا يوسف أيضًا عن حوادث الاعتداء التي تعرضت لها من تحرشات لفظية وفعلية، كما أشارت إلى قبول المرأة للمعاكسات من الجنس الآخر، إذا كانت في سياق محترم.

إيه المشكلة «أموري» تبان؟

أما عن ملابسها المثيرة واختيارها لها، ذكرت رانيا يوسف أنها راضية تمامًا عنها، خاصة أنها تناسب جسمها ولونها، ليرد عليها الإعلامي: «أمورك بتبان من الفستان؟»، في إشارة منه لمفاتنها، الأمر التي أجابت عنه الفنانة: «إيه المشكلة تبان دي شياكة».

وعن الانتقادات التي تتعرض لها عقب ظهورها، ردت قائلة: «اللي مش عاجبه ميبصش».

عندنا بيفهموا المؤخرات بطريقة شقية

وحصلت «هن» على جزء من الحلقة المنتظرة، تضمن دعابة بين الفنانة والإعلامي، حيث بدأ «الفارس» حديثه، قائلًا: «مش بحب المقدمات الكتيرة خلينا بالمؤخرات»، ما دفع الأخيرة للضحك، قائلة:«عندنا هيفهموا المؤخرات بطريقة شقية».

ببوس من غير مشاعر

ومن المقرر، أن تتطرق الفنانة إلى مشاهدها الجريئة في الافلام، التي تتضمن قبلات بين الفنانين، الأمر التي أجابت عليه الإعلامي بحسب تصريحاته قائلة: «ببوس من غير مشاعر في الأفلام».