حصاد 2020..أكثر إطلالات النجوم اللافتة على الريد كاربت

محمد اسماعيل - القاهرة - يجمع خبراء الموضة أن العام 2020 شهد اتجاهاً كبيراً نحو الأزياء المنزليّة المريحة، التي فرضها أسلوب حياتنا المستجدّ المضبوط على إيقاع التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل. ولكن بداية العام لم تخل من المهرجانات العالميّة التي تخلّلها ظهور النجوم بكامل أناقتهم على البساط الأحمر. استعيدوا معنا أكثر إطلالاتهم اللافتة فيما يلي، وفقا لما ذكره موقع " العربية".

- تُعتبر إطلالة النجم الأميركي بيلي بورتر في حفل "جولدن جلوب 2020" الذي أقيم في يناير/كانون الأول، إحدى أكثر الإطلالات غرابة. وهي تألّفت من بدلة بيضاء ينسدل من سترتها الريش على شكل ذيل طويل. وقد حملت توقيع المصمم الأميركي Alex Vinash الذي أراد من خلالها التعبير عن السلام، والأمل، والبدايات الجديدة.

- ظهر النجم الأميركي ذات الأصول المصريّة رامي مالك في حفل "فانيتي فير" التالي لحفل الأوسكار بإطلالة مميّزة حملت توقيع دار Saint Laurent الفرنسيّة. وقد غلب اللون الأسود على البدلة والقميص المرافق لها، وحتى ربطة العنق والحذاء.

- لفت الكوميدي البريطاني ساشا بارون كوهين الأنظار لدى ظهوره إلى جانب النجمة إيسلا فيشر في حفل غولدن غلوب 2020. وقد اختار للمناسبة بدلة باللون الأزرق الملكي حملت توقيع دار Dolce&Gabbana الإيطاليّة.

- حرص النجم الكندي كيانو ريفز على اختيار بدلة توكسيدو كلاسيكيّة باللون الأسود من Dolce&Gabbana للظهور إلى جانب والدته باتريسيا تايلور في حفل توزيع جوائز أوسكار 2020.

- اختار المغني الأميركي جون ليجاند الظهور ببدلة رماديّة ذات قصّات كلاسيكيّة وتصميم مبتكر في حفل توزيع جوائز الغرامي الذي أقيم في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وقد حملت إطلالته توقيع دار Alexander McQueen البريطانيّة.

- اختار المغنّي الكندي شاون منديز بدلة شبابيّة باللون البرغندي نسّقها مع قميص أبيض بدون ربطة عنق وحذاء أسود عالي الساق. وقد حملت إطلالته توقيع دار Louis Vuitton الفرنسيّة.

- اعتمد المخرج والمنتج النيوزيلاندي تايكا وايتيتي بدلة توكسيدو مونوكروميّة تألّفت من سترة بيضاء رافقها سروال، وقميص، وربطة عنق، وحذاء باللون الأسود. وقد حملت إطلالته التي ظهر بها في حفل "جولدن جلوب" توقيع دار Ermenegildo Zegna الإيطاليّة.

- اعتمد الكوميدي الأميركي ذو الأصول المصريّة رامي يوسف بدلة توكسيدو من علامة Maroon نسّقها مع قميص أبيض وحذاء رياضي باللون نفسه لتسلّم جائزته في حفل غولدن غلوب 2020.

- اعتمد مغنّي الراب الأميركي جي إيزي بدلة لافتة جداً باللون الوردي القوي للظهور في حفل إلتون جون لدعم مرضى السيدا والذي يلي عادةً حفل الأوسكار.