كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 ديسمبر 2020 12:41 مساءً - لقد كانت رسمات الأيلاينر، بمختلف أشكالها، من أبرز صيحات مكياج 2020، وقد طغت على إطلالات النجمات العربيات، اللواتي اعتمدنها بأساليب عصرية مختلفة، من الأيلاينر الغرافيكي مروراً برسمات الأيلاينر العريض، وصولاً الى رسمات الأيلاينر الرفيع... وقد اتسمت غالبية رسمات أيلاينر النجمات بالجرأة والتميز، حيث أتت بألوان قوية وأشكال مميزة وغير تقليدية. وفي هذا المقال، نرصد لك حصاد 2020 لأبرز رسمات أيلاينر النجمات العربيات.



رسمات الأيلاينر الغرافيكي

رسمة أيلاينر غرافيكي من داليدا خليل



لقد احتلت رسمات الأيلاينر الغرافيكي المرتبة الأولى ضمن رسمات أيلاينر النجمات لعام 2020، حيث طغت على إطلالاتهن، وقد اعتمدتها كل واحدة منهن بأساليب وألوان مختلفة. نذكر منهن الفنانة نور الغندور التي اعتمدت رسمة الأيلاينر الغرافيكي الهادئة التي تمتد على طول منبت الرمش العلوي وصولاً الى خارج العين، مقرونة مع ألوان ظلال العيون الترابية كالبيج والنيود والبني الفاتح. أما النجمة داليدا خليل، فاعتمدت رسمة الأيلاينر الغرافيكي باللون الأسود، والتي ترتكز على خطين متصلين من الجهة الخارجية للعين.

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رسمات الأيلاينر العريض

رسمة الأيلاينر العريض من شمس



كما كانت لرسمات الأيلاينر العريض حصة كبيرة في إطلالات النجمات لعام 2020، والتي أتت حادة في غالبيتها وباللون الأسود. فعلى سبيل المثال، اعتمدت النجمة مايا دياب رسمة الأيلاينر العريض الأسود والحاد، بشكل مسحوب عند الحدود الخارجية للعين، الى جانب خط أيلاينر رفيع جداً، وتحديد داخل العين بالكحل الأسود. أما النجمة هيفاء وهبي، فاعتمدت رسمة الأيلاينر العريض المسحوب الى خارج العين، مع ظل العين الأزرق اللامع، فيما اعتمدت النجمتان أنغام وشمس رسمة الأيلاينر العريض عند زاوية العين الخارجية.

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رسمات الأيلاينر الرفيع

رسمات أيلاينر نادين نجيم