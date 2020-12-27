أبرزهم العسيلي ودرة وياسمين صبري.. نجوم دخلوا «القفص الذهبي» في 2020

لايف ستايل

على الرغم من الظروف الاستثنائية التي واجهها العالم خلال عام 2020، وحدوث حالة من الشلل في سير الأمور الحياتية بصورتها الطبيعية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن هذا العام حمل معه أحداثًا سعيدة لمجموعة من المشاهير داخل الوسط الفني، والذين احتفلوا بحفلات زفافهم في أوقات مختلفة من السنة.

ويرصد «هن»، مشاهير دخلوا القفص الذهبي من بداية 2020، حتى نهاية العام.

محمود العسيلي

احتفل الفنان محمود العسيلي، بعقد قرانه، يوم 7 يناير الماضي، على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، وظهر مرتديا بدلة من اللون الرمادي مع قميص أبيض، وتخلى عن الكرافت، وفضل أن تكون ملابسه تميل إلى الكاجوال، فيما اختارت العروس كذلك «لوك» رقيقا خلال عقد القران.

غادة رجب

في 6 إبريل الماضي، دقت طبول حفل زفاف المطربة غادة رجب، التي أعلنت زواجها من الشاعر عبدالله حسن.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، حينها صورة من حفل الزفاف، حيث ظهرت غادة بفستان أبيض فضفاض، تميز بأنه «أوف شولدرز»، مزين بنقوش من الورود والأزهار، إضافة إلى طرحة زفاف طويلة، فيما أطل العريس بـ«بدلة» سوداء، مع رابطة عنق قاتمة اللون وسديري.

ياسمين صبري وأحمد أبو هشمية

وفي 17 من أبريل الماضي، احتفلت الفنانة ياسمين صبري بعقد قرانها من رجل الأعمال أحمد أبو هشمية، وسط أجواء عائلية، حيث ظهرت بفستان أبيض بسيط وأنيق، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي.

غادة عبدالرازق

وفي منتصف شهر رمضان الماضي، احتفلت غادة عبدالرازق، بزواجها من هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسلها «سلطانة المعز»، الذي شارك في السباق الرمضاني الماضي.

وقالت «غادة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «فعلا خبر جوازي من هيثم صحيح، ومتشكرة جدا على التهاني».

وأضافت الفنانة، أن الزواج جرى خلال تصوير «سلطانة المعز»، وتحديدا خلال مشهد «الحنة».

ياسمين عبدالعزيز

وخلال شهر مايو الماضي، فاجأ الثنائي، ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي الجميع، بالزواج عن طريقة تغيير حالتهما الشخصية إلى متزوج، دون الإشارة للطرف الآخر.

وأشار «العوضي» خلال حديثه مع الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أنهما لم يقيما احتفالا لظروف انتشار فيروس كورونا، وأنهما أرادا إخبار الجمهور بزواجهما، فأعلنا الأمر.

محمد الشرنوبي

وفي 10 يونيو الماضي، احتفل الفنان محمد الشرنوبي، بعقد قرانه على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، مشاركا متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بجلسة تصوير مع زوجته.

ونشر الشرنوبي، مع جلسة التصوير، كلمات نشرتها أيضا زوجته: «الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا.. ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي إن شاء الله، ويخليكي دايمًا سند وضهر ليا».

أمير شاهين

وفي الأول من أكتوبر الماضي، احتفل الفنان أمير شاهين شقيق إلهام شاهين بزفافه من منة جاب الله، بعد ما يقارب الـ20 يومًا من إعلان خطوبتهما في حفل بسيط على شاطيء البحر.

وتم عقد الزفاف في أحد فنادق القاهرة الكبرى، حيث بدأت المراسم في الساعة الثامنة مساءًا حتى الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

درة

وفي نوفمبر الماضي، احتفلت الفنانة التونسية درة، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في مدينة الجونة، بحضور عدد من أصدقاء العروسين داخل الوسط الفني وخارجه.

وتألقت الفنانة درة في حفل زفافها، بارتداء فستان زفاف من قماش الجوبير طويل بأكمام طويلة، يحمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وبعد مرور عدة أيام من زفاف الفنانة درة، احتفل الفنانين أحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بحفل زفافهما ، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

بشرى

وخلال الشهر الجاري، احتفلت الفنانة بشرى بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل، في أجواء عائلية تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ميار الغيطي

ومنذ أيام، احتفلت الفنانة ميار الغيطي بزفافها في الجونة، وارتدت العروس فستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، وظهرت واقفة إلى جانب زوجها أثناء تقطيع كعكة الزفاف على أنغام إحدى الأغاني الأجنبية.

رنا سماحة

واحتفلت رنا سماحة بحفل زفافها مساء الخميس الماضي، على الملحن سامر أبو طالب بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من الفنانين وصناع الأغنية، منهم ريم البارودي، ومينا عطا، وهايدي موسى، ومحمد شاهين، الإعلامي خليل جمال، والموزع محمد شفيق وغيرهم.