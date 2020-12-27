احذري.. تأخر الدورة الشهرية قد يكون من علامات الإصابة بكورونا

صحة

منذ عودة الموجة الثانية من فيروس كورونا المتفشي، بات الحديث حول أعراض الفيروس المتحور هو الشغل الشاغل لدى الأشخاص.

وبين الوقت والآخر تتزايد الأعراض من الحمى والسعال، لفقدان حاستي الشم والذوق، للشعور بالغثيان واحمرار العين، والكثير من الأعراض التي قد تختلف من شخص لآخر، بل قد لا تظهر مطلقًا عليه.

وخلال الفترة الماضية، ذهبت العديد من الدراسات لكون تأخر واضطراب الدورة الشهرية واحدًا من أعراض الإصابة بالفيروس، الأمر الذي تسبب في زعر العديد من السيدات خاصة اللاتي يعانين بالطبيعي من اضطرابات الدورة الشهرية، بشكل مستمر.

تأخر الدورة الشهرية علامة للإصابة بكورونا

من جانبها، قالت الدكتورة أسماء النمر، أخصائي أمراض الصدر والدرن بمستشفى حميات صدر العباسية، أن فيروس كورونا له تأثير واضح وكبير على الصفائح الدموية والدورة الشهرية، بشكل عام.

موضحة أن بعض المصابات التي تعاملت معهن، يعانين من تأخرها أو اضطرابها، فضلا عن وجود نزيف خلال الدورة الشهرية، وقبلها وبعدها.

وأوضحت «النمر» خلال حديثها لـ«هن»، أن السبب وراء ذلك هو وجود صفائح دموية قليلة أو زائدة، في صورة الدم، فالبعض يعانين نزيفًا، وأخريات من تأخر الدورة الشهرية

وأوضحت أن الأمر ليس بالضرورة أن يحدث، لكن أغلب المصابات بالفعل يعانين من مشاكل الدورة الشهرية، التي تكون عرض ينتهي بانتهاء المرض لديها.

طبيب نساء يجيب على الأمر

على الجانب الآخر، رفض الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني، تلك النظرية، مؤكدًا أنها ضعيفة.

وقال «الشنوفي»، خلال حديثه لـ«هن»: «منقدرش نعتمد بشكل كلي على تأخر أو اضطراب الدورة الشهرية، لأن ليها أسباب كتير نفسية وجسمانية ومرضية، خاصة اضطراب الهرمونات، فمش سبب اساسي للكورونا».

أعراض فيروس كورونا

وكانت منظمة الصحة العالمية أبرزت عدة أعراض للفيروس جاءت على النحو التالي:

- السعال الجاف.

- الحمى.

- الصداع.

- ألم في الجسم.

- احمرار العين.

- اضطراب الجهاز الهضمي.

-ضيق التنفس.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

- نزلات البرد.