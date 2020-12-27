توأمتان تثيران الجدل على سوشيال ميديا: يشتركن في كل شيء حتى الزوج

لايف ستايل

أحدثت توأمتان من أستراليا حالة من الجدل، بسبب التماثل الشديد في الملامح الذي يجمع بينهن، إذ يظهرن بشكل دائم سويًا، ويرتدين نفس الملابس، ما يجعل الكثيرين لا يتمكنون من اكتشاف الفارق بينهن.

واعتاد الشقيقتان اللاتي يبلغن من العمر 34 عامًا، نشر صورهن سويًا بإطلالتهن المتشابهة، وتلقي العديد من تعليقات متابعيهن، حول التماثل الذي يجمع بينهن، كما يحرصن على عمل مكياجهن بنفس الطريقة، حسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

ولم تتوقف مشاركة الأختين عند الملابس فقط، بل ما أثار دهشة متابعيهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو مشاركتهن نفس شريك الحياة أيضًا، وفي وقت سابق أعلنت التوأمتان زواجهما من شاب واحد، بعد أن جمعت الثلاثة قصة حب كبيرة.

إحدى الشقيقتان: من السهل علينا المشاركة في زوج واحد

وتأمل الشقيقتان من الحمل من زوجهما في نفس الوقت أيضًا، وقالت إحدى الشابتين وتدعى لوسي: «أنا وشقيقتي نقضي أوقاتنا على مدار الساعة مع بعضنا البعض طوال أيام الأسبوع، فمن السهل علينا مشاركة زوج واحد لأننا دائمًا معًا».

وأضافت لوسي: «هذا ليس غريبًا حقًا بالنسبة لنا، فإننا منذ ولادتنا على مشاركة جميع الأشياء فيما بيننا، ونحن سعداء للغاية مع زوجنا، ونتقبل كافة الانتقادات التي توجه لنا من بعض السخفاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا نعير اهتمامًا لهم، ونحن نخطط الآن لكي نجعل حملنا واحدًا سويًا، ونرغب في إنجاب الكثير من التوائم المتماثلة والتي تشبهنا في كل شئ».

فيما قال الزوج، إنه سعيد للغاية مع زوجتيه، ويحبهن بنفس القدر، ولا يشعر بوجود اختلاف في تفكيرهن، أو شخصيتهن، قائلًا: «لديهن الذوق المتشابه في جميع المجالات الحياتية، وأتشوق في حملهن سويًا، وإنجاب أطفال يشبهن في الملامح والصفات والروح الجميلة، لأنني مغرم بهن بشدة».