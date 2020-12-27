رانيا يوسف في مقطع جديد من حوار الأزمة: كلمة «المؤخرات» بتتفهم عندنا بشقاوة

علاقات و مجتمع

لم تنته تداعيات أزمة حلقة الفنانة رانيا يوسف المنتظرة مع الإعلامي نزار الفارس، والتي أثارت الجدل بسبب عدد من التصريحات الجريئة، لكن من المؤكد أن الحلقة ستحتوي على الكثير من التصريحات الأكثر إثارة، والتي ربما تحقق صدى واسعًا مثلما حقق الجزء الدعائي لها.

تصريح جريء جديد

وحصلت «هن» على مقطع فيديو جديد، يظهر دعابة من الفنانة المصرية الإعلامي العراقي نزار الفارس.

إذ بدأ نزار الحديث معها قائلًا: «لا أحب المقدمات الكثيرة في الحوار، لنبدأ بالمؤخرات»، في إشارة منه لتجنب المقدمات الطويلة والدخول في تفاصيل الحوار.

لترد عليه «رانيا» ساخرة: «عندنا هيفهموا كلمة مؤخرات دي بطريقة تانية، بطريقة شقية جداً».

رانيا تتغزل بمفاتنها

وكانت الفنانة أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، بعدما شاركت بال «برومو» الحلقة المنتظرة، وهي تدافع عن إطلالتها، قائلة: «مش مؤخرتي أنا بس اللي بتظهر ده كل الفنانات بس أنا مميزة شوية».

ثم عاودت الحديث:«إيه المشكلة أموري تظهر دي شياكة».

كواليس الحلقة المنتظرة

وكان الإعلامي نزار الفارس، كشف لـ«هن» تفاصيل الحلقة المنتظرة، مؤكدًا أن الفنانة ستتحدث عن زيجاتها السابقة، وأبرزها من شخص انتحل صفة طبيب، وعن مشاهدها المثيرة بالافلام، وملابسها، وعلاقتها بالوسط الفني، وتفاصيل تعرضها للتحرش.

من المقرر إذاعة الحلقة في اليوم الأول من العام الجديد، على قناة «الرشيد».