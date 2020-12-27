خبيرة تجميل: بذور الكتان بها 30 فائدة أبرزها «نسف» الكوليسترول

علاقات و مجتمع

خصصت الإعلامية ريهام إبراهيم، الفقرة الحوارية في حلقة اليوم ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة CBC، عن تنمية الذات والحفاظ على الجمال الداخلي والخارجي بعد عام من جائحة كورونا واستقبال العام الجديد.

هناك إيجابيات لـ كورونا

وقالت شمس السرجاني، خبيرة تجميل، خلال استضافتها بالبرنامج، إن هناك العديد من الإيجابيات التي حدثت بفضل فيروس كورونا، أكثر من كونها سلبية، حيث دفع الأشخاص للجلوس في المنزل، ومعرفتهم مشكلات لم تكن معروفة لديهم، كما دفع النساء للاهتمام بصحة بشرتهن، وتتواجد في بيئة صحية مفيدة، وتناول أكلات صحية.

الساحر الهندي العجيب

وأوضحت أن بذور الكتان «بتفرق كتير في نفسيتنا»، حيث يحتوي على زيوت يتم وضعها بعد طحنها في الشاي، وبه 30 فائدة منها أنه «ينسف» الكوليسترول ويعتبر «الساحر الهندي العجيب» لمنع الاكتئاب، مشيرة إلى أن بذور الكتان يتم استخراج منها للزيت الحار كما يتم إدخاله في التوست، ويحتوي على أوميجا 3 الذي يساعد على تقوية المناعة.

زيت جوز الهند

ونصحت بتناول فنجان من زيت الزيتون صباحا، أو وضعه مع السلطة أو الفول مفيد للغاية، ووضعه على الجلد يرطبه، متابعة: «لو اتمضمضنا بزيت جوز الهند بيشيل البكتريا على اللثة، ولو حطيناه على شعرنا بيطوله، وبيضيع البقع البيضاء في الجسم، المهم يكون أصلي».

استقبال الموضوعات

من جانبها قالت الدكتورة هالة عفت، استشاري الصحة النفسية وخبيرة تنمية الذات، إن الكون يسير على توازن وإذا اهتم شخص بشدة لشيء ما في البداية يحدث بعد ذلك العكس، لذا يجب معرفة كيفية استقبال الموضوعات، فهناك فرق بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، وهذا التوازن، وبين عدم الأخذ بالأسباب، والتوكل فقط على الله، ليس توازن.

التوتر يؤثر على المناعة

وتابعت: «يا ريت نعرف الحاجة على أدها، ونشوف الأخبار بتوازن، ومشاهدة الأخبار التي تتحدث عن الفيروس بشكل دائم سيؤدي في النهاية للتوتر والقلق ما سيؤثر علىى المناعة».