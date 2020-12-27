3 أدعية نبوية يجب ترديدها للوقاية من فيروس كورونا

فتاوى المرأة

مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ظل الموجة الثانية من الفيروس التاجي، تجددت التساؤلات حول الأدعية التي وردت في السنة النبوية، التي يفضل ترديدها عند انتشار الأمراض والأوبئة في البلاد.

وبدروه، تحدث قدم يسري عزام، أحد أئمة وزارة الأوقاف، عن أهمية الدعاء في المحن وخلال انتشار الأوبئة، مردفا بأن الدعاء يرفع البلاء.

وتابع «عزام» خلال حديثه لـ«هُن»، أنه توجد 3 أدعية نبوية للحديث يجب التضرع بها خلال انتشار وباء كورونا وهي:

- اللهم إني أحصن نفسي وأسرتي ووطني من كل شر، اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص ومن سائر الأسقام.

- اللهم عافنا من البلاء والوباء وارزقنا الشفاء من كل داء.

- يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل.

كما يفضل كثرة الصلاة على النبي، لرفع البلاء والوباء.

أعراض فيروس كورونا

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- ألم الحلق.

- السعال الجاف.

- التهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بالتهابات، ما يترتب عليه احمرار العين.

- الإرهاق.

- الصداع.

- الآلام والأوجاع.

- احتقان الأنف.

- فقدان حاسة الشم.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

- الإسهال.

- ‏فقدان حاسة الذوق

التعريف بفيروس كورونا المستجد

كوفيد 19، هو وباء فيروسي معدي، ينتمي إلى سلاسة "كورونا"، الذي تم اكتشافه في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك عقب انتشار المرض بين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، قبل تفشيه في معظم دول العالم.

كيفية انتقال عدوى فيروس كورونا بين البشر

وذكرت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الرسمي أن العدوى تنتقل من المصاب إلى الأصحاء عن طريق القطرات الصغيرة، التي تخرج على هيئة أو كحة أوسعال أو عطسأة من الهواء الخارج خلال الكلام الشفهي، ويستنشقها غير المصاب بالفيروس.

يمكن الإصابة عند لمس أسطح عليها تلك القطرات الصغيرة مثل الطاولات ومقابض الأبواب وغيرها.