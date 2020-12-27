برج إيفل وصورة 3D وحجر.. أشخاص تزوجوا جمادات: ترابطنا عاطفيا

لايف ستايل

منذ ما يقرب من شهر واحد، أثار لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني، ويوري تولوشكو، الجدل حوله، عقب إعلانه الزواج، من دمية جنسية تدعى «مارجو»، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عددا من صور حفل الزفاف، الذي حضره عدد كبير من المدعوين، وظهرت الدمية بفستان زفاف أنيق.

وسرعان ما انتشرت صور الزفاف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، التي أثارت دهشة الكثيرين من الأمر.

ولم يكن زواج اللاعب الكازاخستاني هو الزواج الغريب الأول من نوعه حول العالم، إذ أعلن الكثير من الأشخاص، على مدار سنوات ماضية، زواجهم من أشياء مادية مختلفة، معلنين خروجهم عن قواعد الزواج الطبيعية.

ألمانية تتزوج من دميتها وتنجب طفلا بلاستيكيا

ومنذ أيام، أثارت عارضة أزياء ألمانية تدعى «شثرين شولز» الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، بعدما أعلنت زواجها من دمية وإنجابهما طفلًا بلاستيكيًا أيضًا، حسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

ونشرت الفتاة صاحبة الـ28 عاما، صورا جمعتها مع طفلها البلاستيكي، وزوجها التي تمثله الدمية.

امرأة تتزوج برج إيفل

في عام 2004، قامت سدية تدعى «إريكا» بزيارة برج إيفل الذي يعد واحدا من ضمن أشهر معالم فرنسا، وكانت زيارتها الأولى له، فوقعت في حب المعلم السياحي بشدة، وفي عام 2009، أعلنت إريكا، زواجها من البرج الذي عشقته بشكل كبير.

بريطانية تتزوج حجرا

كما أعلنت الفتاة البريطانية تريسي، زواجها من حجر كان يوجد داخل حديقة منزلها في فرنسا، وقالت ان الحجر أثا اهتمامها بشكل كبير، بسبب جماله المختلف، فهي لا ترى أن العلاقة الجسدية فقط التي تجمعهما بل الروحية أيضًا.

ياباني يتزوج صورة ثلاثية الأبعاد

وفي عام 2018، أعلن رجل ياباني، زواجه من صورة ثلاثية الأبعاد، وأقام حفل زفاف لهما، لكنه لم يتم الاعتراف به قانونيا داخل بلاده.