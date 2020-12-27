الإفتاء توضح حكم الزوجة في 5 أمور إذ مات عنها الزوج قبل الدخول بها

فتاوى المرأة

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عن حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها، إذ وضع السائل عدة نقاط تطلب الرد عليها وبيان الحكم الشرعي فيها، كان أبرزها عن قائمة جهاز العروس وهي على حسب العرف السائد يقوم الزوج بتجهيز جزء منه، والجزء الباقي تقوم به الزوجة، وأيضًا عن حال الشبكة، وعن المعاش، ومؤخر الصداق، وعدد من الأمور الأخرى.

وأجابت دار الإفتاء المصرية في الفتوى التي حملت رقم 2180، عن عدد من الأسئلة لبيان الحكم الشرعي، فكان أولها فيما يخص حق الزوجة في الجهاز، فالزوجة تستحق كامل قائمة الجهاز باعتباره مقدم صداقها وكذلك أيضًا شبكتها، لأنها جزء من المهر.

وفيما يخص عن المعاش فهذا يتوقف على الحكم في قانون التأمين والمعاشات، وعن حق الزوجة في مؤخر الصداق، فهو أيضًا من حق الزوجة ويسدد لها قبل توزيع التركة.

أما عن أحقية الزوجة في الشقة إذ كانت تعود لملكية الشخص المتوفى، فإنها توزع على الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه: فيكون للزوجة الربع فرضًا، وللأب الباقي بعد الربع تعصيا، لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء لإخوته ذكورًا وإناثًا؛ لحجبهم جميعًا بالأب الأقوى جهةً.