النوم وتناول المياه.. حلول لتجنب الإصابة بجفاف البشرة في الشتاء

صحة

خلال فصل الشتاء، ومع برودة الطقس، تعاني الكثير من السيدات والفتيات، من التعرض لجفاف البشرة، وهو ما يسبب لهن الكثير من المتاعب، خاصة مع التعرض للجو بصورة مباشرة، وقد يضعهن في مواقف محرجة بعض الأحيان أثناء التعامل مع الآخرين في مجالات العمل أو غيرها من المواقف الحياتية المتعددة.

أسباب جفاف البشرة

ويرصد موقع mayoclinic الطبي، أكثر الأسباب شيوعا حول تعرض البشرة للجفاف وأعراضه، وهي:

- انخفاض درجات الحرارة ومستويات الرطوبة في الجو، وهو ما يحدث خلال فصل الشتاء.

- استخدام الأجهزة وبعض المواد المعينة لتجفيف البشرة.

- الاستحمام لفترة طويلة، وكذلك الحال بالنسبة لممارسة السباحة المتكررة.

- الاستحمام بمياه شديدة السخونة بشكل مستمر.

- استخدام بعض أنواع الصابون الجافة.

- استخدام بعض أنواع العطور.

- العوامل الوراثية في بعض الحالات.

- استخدام بعض أدوية علاج حب الشباب.

- التعرض للهواء الجاف والمحمل بالأتربة والعوادم المختلفة.

- التعرض لمصادر الحرارة المختلفة باستمرار، كالدفايات الكهربية وغيرها.

أعراض جفاف البشرة

- تبدو البشرة خشنة الملمس.

- حدوث حكة من متوسطة لشديدة.

- ظهور بعض القشور البسيطة على الجلد.

- إحمرار بعض الأماكن في البشرة، والتي قد تُحدث نزيف أحيانا.

نصائح لتجنب الإصابة بجفاف البشرة

وتقدم الدكتورة وفاء علم الدين استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«هن»، مجموعة من النصائح للسيدات والفتيات، والتي يجب اتباعها خلال فصل الشتاء، لتجنب تعرض البشرة للجفاف والتقشف الجلدي.

- استخدام صابون مناسب للبشرة عند غسل الوجه.

- غسل الوجه بمياه متوسطة الحرارة «فاترة».

- شرب كميات كبيرة من المياه بشكل منتظم يوميا من 6 ـ 8 أكواب.

- استخدام كريمات ومنتجات الترطيب يوميا.

- استخدام الكريمات الواقية من الشمس.

- تجنب استخدام الصابون الجاف.

- النوم مبكرا قدر الإمكان، «بيريح البشرة ومبتكونش مجهدة وبيقلل نسب تعرضها للجفاف أو أي خلل بيها».