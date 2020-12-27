كتب: هن - 01:27 ص | الأحد 27 ديسمبر 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل مكرونة بالجبنة، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «CBC سفرة» ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل مكرونة بالجبنة مكرونة مسلوقة جزر مبشور زبدة لبن جبنة رومي مبشورة طريقة عمل مكرونة بالجبنة يخلط اللبن والزبدة على النار والجبنة المبشورة يبشر الجزر ويضاف إلى خليط اللبن تضاف المكرونة المسلوقة ويقلب كل الخليط

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