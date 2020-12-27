لمرضى القولون العصبي.. قائمة بالأطعمة المفيدة لتخفيف أعراضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: يحرص مرضى القولون العصبي على اتباع نظام غذائي صحي، خاصة أن العادات الغذائية الخاطئة تزيد من حدة الأعراض المصاحبة له وتجعلها أكثر إزعاجًا، مثل الغثيان والانتفاخ وآلام المعدة، ويبحثون دائما عن الأطعمة المفيدة لتقليل تلك الأعراض. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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