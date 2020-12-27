كوارث طبيعية ومفاجآت غير متوقعة.. عالمة فلك تكشف توقعات2021؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتابع بعض الأشخاص علماء الفلك لمعرفة توقعات الأبراج وماذا سيحدث في العام الجديد 2021.

ونستعرض ماذا سيحدث في 2021 وحظوظ الأبراج، وفقا لعالمة الفلك اللبنانية ماجي فرح.

2021

هو عام أشد وأصعب من الأعوام المنصرمة، فلا تغيب عنه الكوارث الطبيعية وتشتد فيه الثورات وتتأزم الأوضاع المعيشية والاقتصادية، هكذا وصفت ماجي فرح عام 2021، أضافت أيضاً أنها سنة المخاطر والأهوال والحوادث المأساوية ونشوب الخلافات ووقوع الصدامات الداخلية والخارجية.

أهم أحداث عام 2021 كما توقعته ماجي فرح:

تزداد نسبة الاغتيالات وأعمال العنف والشغب ويُكشف الحجاب عن المستور وتكثر الفضائح وتظهر الأحزاب السياسية المتطرفة ويكون لها شأن كبير في العالم.

ينذر عام 2021 بحروب قاسية تتصاعد حدتها شيئاً فشيئاً لتنذر بحروب كبيرة وقاسية على الجميع، الأمر الذي يستدعي الاستنفار العام والاستعداد الكامل لها.

بداية صعبة خلال الأشهر الأولى، حيث تتأزم المشاكل وتحتدم الخلافات وتحل الكوارث الطبيعية وتصل إلى ذروتها بين شهري يونيو وسبتمبر.

علمياً يتم الكشف عن أدوية واختراعات جديدة ويشهد العالم ثورة تغزوه في عالم الاتصالات والتقنيات.

أكثر الأبراج حظاً في 2021

تعتبر ماجي فرح أن برج الثور سيكون ضمن الأبراج الأكثر حظاً في عام 2021، وقالت إنه عام من الانتصارات على جميع الأصعدة، ينتظر توقيع عقد أو إتمام صفقة مع هيئة أو مؤسسة خارجية.

ومن الأبراج المحظوظة سيكون هنالك برج الجوزاء 2021 حيث قالت أنه سيبدو عاماً استثنائياً له.

وعلى صعيد المال والأعمال قالت، إن برج العذراء هو الأكثر حظاً في 2021 في الحياة المهنية حيث أضافت: "يحقق نجاحاً كبيراً في العمل يكسب منه أرباحاً غير متوقعة ويعمل على توسيع عمله أو تجارته".

أما البرج الأكثر حظاً في الحب في 2021 بحسب ماجي فرح فهو القوس حيث قالت: "يخبئ له القدر حباً جديداً صادقاً وكبيراً، إن كان عازباً سينتهي بالزواج، أما المتزوج فتشهد حياته أماناً واستقراراً في فصلي الربيع والصيف".

توقعات الأبراج

برج الحمل 2021:

انفراجات هامة، مراحل ثلاث سيمر بها مولود برج الحمل، تبدأ المرحلة الأولى من يناير وتنتهي بيونيو، تشهد حياته فيها تغيرات مفاجئة وتحديات وصعوبات كبيرة، أما المرحلة الثانية فتبدأ من يونيو وتنتهي بأكتوبر يحصد من خلالها ثمرة جهوده وأتعابه، كما تعده هذه المرحلة بمجموعة من المفاجآت السارة على المدى الطويل.

المرحلة الثالثة تبدأ في أكتوبر شهر الانتصارات والتطورات والآمال والتفاؤل لتعوض عليه السنوات القاسية التي مر بها.

خلال المراحل الثلاث، سيتعرف على أشخاص جدد ويفارق معارف وأصدقاء كثرا وقد يفقد عمله لكنه سيجد ربحه ودخله المالي من خلال عمله الجديد بالعقارات والاستثمارات وسينجح بذلك أيما نجاح، ويجتاح قلبه حب قوي ولا خيار له سوى الارتباط.

برج الثور 2021:

يعتبر برج الثور من أكثر الأبراج حظاً 2021 فهو عام واعد بالأعمال الناجحة والحظوظ الوافرة، فعمله بالاستثمارات أو المشاريع أو التجارة سيجعل منه شخصاً مهماً، جميع الظروف ستكون مواتية وتهب الرياح كما تشتهي سفنه فيحقق أرباحاً تفوق توقعاته أو يعتلي مركزاً عالياً، عام من الانتصارات على جميع الأصعدة، ينتظر توقيع عقد أو إتمام صفقة مع هيئة أو مؤسسة خارجية.

برج الجوزاء 2021:

يبدأ مولود الجوزاء بشق طريقه بنفسه بعد سنوات من العجاف والضيق والعسر والحظوظ المتعثرة، تبدأ موجة من الانفراجات واليسر والتوسع خلال الأشهر الأولى، وتزداد حظوظه الجيدة في يونيو وتشرق الشمس على أيامه من جديد ويحقق أحلامه وينال مراده ومبتغاه، وتتاح أمامه فرص ذهبية وتنتظره مفاجآت تسعد قلبه ويعيش حياة مستقرة وهادئة وتصبح تصرفاته حكيمة، ويشعر بالملل لبعد الشريك عنه.

برج السرطان 2021:

عام غير عادي بالنسبة لمولود برج السرطان، يقف فيه على مفترق طرق مفصلية، لكنه يعرف ماذا يريد فيحدد خياراته ويمشي بالطريق السليم، هو أيضاً عام تكثر فيه التناقضات.

بعد فترة من الفتور العاطفي يعمل على إنهاء علاقاته العاطفية الفاشلة بعد أن يطرق بابه حب كبير، يستقر على شريك يجمعهما الزواج.

توقعات برج الأسد 2021:

هو عام مليء بالأحداث المفرحة والمفاجآت السارة والأوضاع الجيدة على مختلف المستويات، وينتظره تغيير جذري في العمل أو أن ينتقل من مكان عمله إلى جهة أخرى خلال الأشهر الأولى القليلة من العام.

بعض القرارات الهامة سيتخذها سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، هناك من يحيك له المؤامرات وينصب شباكه ليوقعه فيها.

تغييرات وتطورات كثيرة تطال قلبه، بعض الخلافات والمشاحنات مع الشريك سرعان ما تتلاشى وتختفي إن حكّم عقله.

برج العذراء 2021:

تبدأ الأشهر الأولى باعتلائه منصباً رفيعاً أو بتلقي ترقية جيدة، ويحقق نجاحاً كبيراً في العمل يكسب منه أرباحاً غير متوقعة.

تتغير حياته وتنقلب رأساً على عقب بعد إقامته علاقة عاطفية تجعله يقع أسيراً للحب بين شهري يونيو وأكتوبر.

برج الميزان 2021:

بعض الضغوط تظهر خلال الربع الأول من العام تضع العراقيل أمام نجاحه وتقدمه، خاصة في العمل، إلا أنه سيجتازها جميعاً ويتخطاها بقوة وإصرار وسيكتب له النجاح لتكون نهاية العام نهاية مفرحة ومزدهرة.

تزداد شعبيته ويسطع نجمه بين شهري أبريل وأغسطس ويتلقى أخباراً تفرح قلبه وتسعد حياته.

برج العقرب 2021:

تتغير المعطيات وتدور الأحداث ويمر بمحطات ومراحل كثيرة تبدو الإيجابيات فيها أكثر بكثير من السلبيات من بداية العام، قد يسعد بزواجه أو زواج أحد المعارف والمقربين.

برج القوس 2021:

يمكن تسميته بعام الاستقرار والثبات والأحداث المتنوعة، تحدث تغييرات مفصلية في حياة مولود برج القوس، ويخبئ له القدر حباً جديداً صادقاً وكبيراً، إن كان عازباً سينتهي بالزواج، أما المتزوج فتشهد حياته أماناً واستقراراً في فصلي الربيع والصيف.

برج الجدي 2021:

تبدأ الحظوظ الجيدة بالدخول إلى حياته مطلع العام وتستمر بالعبور إلى منتصفه، بعض الأشخاص يترقبونك ويصطادون أخطاءك فاحذر منهم.

يزدهر عملك بشكل ملحوظ ويزداد مدخولك الشهري باستمرار، وسيحالفك الحظ ويقف إلى جانبك مجدداً ويساعدك بإيجاد ضالتك إما في العمل أو أثناء سفرك.

برج الدلو 2021:

عام التجارب والامتحانات والحظوظ الصعبة، سيشهد بعض المشاحنات في العمل، وتزول خلافاته ويتخطى العقبات والعراقيل ويدخل إلى عالم الحب والرومانسية ليجد شريكه متربعاً على عرش قلبه.

برج الحوت 2021:

يبدأ عامه بالمغامرات، ويتخذ قرارات جريئة على الصعيدين الشخصي والمهني، ويكسب أموالاً ويحقق إنجازات كبيرة، ويتزوج شريك الأحلام.