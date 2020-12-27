كتب: هن - 12:32 ص | الأحد 27 ديسمبر 2020

قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل كوكيز الكريسماس، وذلك من خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا» المذاع على قناة «CBC سفرة»، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة خاصة مع احتفالات الكريسماس. مقادير عمل كوكيز الكريسماس 2 كوب دقيق 2 كوب شوكولاتة حبيبات ملونة 1 كوب زبدة ثلاثة أرباع كوب سكر 2 بيض 1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا 2 ملعقة صغيرة فانيليا 1 ملعقة صغيرة ملح لون طعام جيل أحمر وأخضر سكر ملون أحمر وأخضر طريقة عمل كوكيز الكريسماس في العجان تخفق الزبدة ثم يضاف البيض والفانيليا ثم يضاف السكر مع استمرار الخفق ثم يضاف الدقيق والبيكنج بودر وملح ثم تقسم العجينة وتلون كل عجينة بلون أحمر وأخضر وأحمر ثم يشكل بقطاعة على شكل شجرة الكريسماس وعصا بابا نويل على حسب الرغبة ثم يوضع على صاج مبطن بورق زبدة ويدخل الفرن حتى تمام النضج.

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