الامارات | ألعاب نارية لـ 35 دقيقة متواصلة في مهرجان الشيخ زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب نارية لـ 35 دقيقة متواصلة في مهرجان الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي لاستقبال العام الجديد 2021، بألعاب نارية ضخمة تستمر 35 دقيقة متواصلة.

وستسعى الألعاب النارية، التي سينظمها المهرجان إلى تحطيم رقمين قياسيين عالميين مسجلين في غينيس للأرقام القياسية، لأكبر عرض للألعاب النارية بشكل خط مستقيم، وللمرة الأولى في العالم سيتم استخدام تقنية الـGirandola في مهرجان الشيخ زايد، من أجل إمتاع الزوار وإدخال السعادة إلى قلوبهم منذ الدقائق الأولى من العام الجديد.

وسيعيش زوار المهرجان ليلة استثنائية بكل المقاييس، تبدأ احتفالاتها منذ فتح أبواب المهرجان في الساعة الثالثة بعد الظهر للجمهور، يوم الخميس المقبل، وحتى منتصف الليل واستقبال العام الجديد. وخصصت الأجنحة الكثير من الاستعراضات الفنية والفلكلورية العالمية التي ستستمر على مدار اليوم، لتتحول منطقة المهرجان إلى كرنفال فني عالمي احتفاءً بليلة رأس السنة، وستقدم منطقة «كيدز نيشن» بالقرب من البوابة رقم (3) العديد من العروض والمسرحيات الفنية المخصصة للأطفال.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان أنها لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد الزوار في هذا اليوم، الذي تستعد له استعداداً خاصاً يليق بالمهرجان وزواره ومنزلته العالمية، مشيرة إلى أن جميع فعاليات احتفالات ليلة رأس السنة لهذا العام ستقام ضمن بيئة صحية آمنة تماماً، وأضافت أن المهرجان يطبق كل الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة للوقاية من فيروس «كورونا».

اللجنة المنظمة: فعاليات ليلة رأس السنة في بيئة آمنة تماماً وسط إجراءات احترازية.

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