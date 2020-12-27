الامارات | الفنانون و«كورونا».. نجوم مصابون وآخرون ينتظرون النتيجة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانون و«كورونا».. نجوم مصابون وآخرون ينتظرون النتيجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مازالت إصابات نجوم الوسط الفني المصري بفيروس «كورونا» تتوالى بدرجة كبيرة، خلال الفترة الماضية، مع عودة تصوير بعض الأعمال للموسم الرمضاني المقبل، وكذلك للسينما، وأحدث المصابين هو النجم أمير كرارة، الذي أعلن أنه أجرى مسحة ثانية أثبتت إيجابية إصابته بالفيروس.

وفور تأكده من الخبر ناشد المخالطين له حتى يجروا مسحات، إذ كان يصور بشكل يومي مسلسله الجديد «نسل الأغراب»، مع أحمد السقا وأحمد مالك ومي عمر.

وأكدت مصادر مقربة أن حالة من الخوف انتابت كثيرين، إذ لم يظهر على أمير أي أعراض طوال فترة حضانته للفيروس، مشيرين إلى أنه بنسبة كبيرة قد نقل لمعظم المشاركين له بالمسلسل، خصوصاً أحمد السقا الذي عمل مسحة وينتظر النتيجة.

كما تسببت إصابة الفنانة يسرا بـ«كورونا» في توخي الحذر بين مشاركين لها في فيلم «ليلة العيد»، الذي بدأت تصويره الأسبوع الماضي، ومنهم غادة عادل وريهام عبدالغفور، وسميحة أيوب وسيد رجب وهنادي مهنى.

وأصاب خبر إصابة يسرا محبيها بحالة من الحزن الشديد، خصوصاً أنها من مرضى حساسية الصدر، وتعاني بشكل مزمن ضيقاً في التنفس، وكذلك المنتج جمال العدل الذي يعاني أيضاً من حساسية بالصدر، وانتقل له الفيروس ربما من يسرا التي يحضّر معها مسلسل «حرب أهلية» لرمضان المقبل.

ومن الحالات الجديدة بين الفنانين المصابين كريم فهمي، الذي طالب الجمهور بالدعاء له عبر صفحته بموقع «إنستغرام».

وطالب الملحن خالد عز الجمهور بالدعاء لصديقه الملحن والمطرب المصري عمرو مصطفى، بعد تأكد خبر إصابته.

وكذلك أعلن الفنان الشاب محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض خبر إصابتهما بالفيروس، علاوة على الفنانة سلوى محمد علي وابنتها، وهم في فترة العلاج والعزل.

كما أعلنت المخرجة إيناس الدغيدي تأكدها من الإصابة بفيروس «كورونا»، وكذلك توقف برنامج الإعلامي وائل الإبراشي على التلفزيون المصري بعد إصابته بـ«كورونا».

إصابة يسرا تسببت بحالة من الحذر بين مشاركين لها في فيلم «ليلة العيد»

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