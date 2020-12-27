الامارات | 10 نجوم عرب رحلوا في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نجوم عرب رحلوا في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يشهد عام 2020، الذي يودعنا بعد أيام، سلسلة من الأزمات الإنسانية الأكبر على الإطلاق، على رأسها عاصفة وباء «كورونا» المستجد التي ضربت العالم بأسره هذا العام، فحسب، بل جملة من الأحداث المحزنة التي عاشها الوسط الفني العربي بشكل عام، بعد أن برز 2020 مرة أخرى كأحد أكثر الأعوام المثقلة بالهموم، وبرحيل العديد من أيقونات ونجوم الدراما والسينما والمسرح العرب، الذين وافتهم المنية بعد رحلة طويلة من العطاء الذي رسم بريق نجوميتهم.

ومن أبرز مشاهير الفن العرب الذين رحلوا عنا في عام 2020، الذين ستظل إنجازاتهم تذكرنا بهم على الشاشتين الكبيرة والصغيرة نذكر:

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