الامارات | عجمان: الألعاب النارية ليلة رأس السنة «من البر والبحر»

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان: الألعاب النارية ليلة رأس السنة «من البر والبحر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة التنمية السياحية في عجمان، مساء الخميس المقبل، عروض ألعاب نارية احتفالاً بالسنة الميلادية الجديدة 2021.

وصُمّمت الألعاب النارية لتقدم لوحات فنية مميزة، إذ يمكن للجمهور مشاهدة العروض التي ستنطلق من منصتين، الأولى منصة بحرية مقابل فندق سراي عجمان تنظمها دائرة التنمية السياحية، والثانية منصة أرضية بالقرب من فندق ومنتجع أوبروي – الزوراء تنظمها شركة الزوراء للتطوير العقاري، ويمكن للجمهور مشاهدتها من مارينا1.

ويستمر كل من هذه العروض خمس دقائق لإضفاء المزيد من البهجة والمرح على المحتفلين بليلة رأس السنة من الزوار والمقيمين في الإمارة.

وقال مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، صالح محمد الجزيري: «يترقب الجمهور ونزلاء الفنادق العروض التي تشهدها عجمان استقبالاً للعام الجديد، وتُشكل هذه العروض دعماً لجميع القطاعات، خصوصاً السياحة والفنادق»، مشيراً إلى أن «فنادق الإمارة على اختلاف فئاتها ومستوياتها تشهد زيادة في نسب الإشغال خلال هذا الوقت من العام في ظل تنوّع الخيارات والبرامج السياحية التي تقدمها إمارة عجمان للزوّار والسياح».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الزوراء للتطوير العقاري، عماد الدنا: «سعداء بإقامة هذه العروض التي ستضيء سماء عجمان بلوحات بصرية وفنية مبهرة بمناسبة استقبال العام الجديد».

وأضاف «نحرص على مواصلة الجهود لتعزيز مكانة الإمارة وتسليط الضوء على الوجه السياحي المشرق لعجمان، وتقديم تجربة متميزة لجميع الزوار».

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دقائق مدة كل عرض، لإضفاء المزيد من البهجة على المحتفلين.

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