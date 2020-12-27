الامارات | «المرموم في دبي»: أشواط مثيرة استعداداً لماراثون الهجن

شكرا لقرائتكم خبر عن «المرموم في دبي»: أشواط مثيرة استعداداً لماراثون الهجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق سلطان سالم الشامسي، ويحيى علي سعيد الملعاي الكتبي، الريادة في الشوطين اللذين أقيما ضمن السباق التمهيدي الثاني للنسخة السادسة من ماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسيقام بالتزامن مع مهرجان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة في شهر يناير المقبل.

وسادت الأجواء التنافسية دورة المرموم في دبي، أول من أمس، ترقباً لمتابعة الأشواط، بحضور جماهيري من المواطنين والمقيمين، الذين حضروا للاستمتاع بالأجواء المميزة التي يقدمها السباق.

وبلغت مسافة السباق هذه المرة ستة كيلومترات، مقارنة بالسباق التمهيدي الأول الذي كانت المسافة فيه أربعة كيلومترات، وذلك مع ارتفاع نسق التحضيرات ترقباً للسباق الرئيس في شهر يناير المقبل.

وفي الشوط التمهيدي الأول لفئة تحت 30 سنة شارك نحو 46 متسابقاً، تفوق عليهم سلطان سالم الشامسي على متن المطية «لطام» قاطعاً المسافة بزمن وقدره 10.34.36 دقائق، وتساوى خلفه عبدالله محمد الكتبي على متن «شاهين»، وسعيد محمد العصري الخبيلي على متن «مبشر»

بالزمن نفسه وقدره 10.34.67 دقائق.

أما في الشوط التمهيدي الثاني لفئة فوق 30 سنة شارك 11 متسابقاً، إلا أن يحيى علي سعيد الملعاي الكتبي واصل تفوقه على متن المطية «الرماس» بعدما كان حقق المركز الأول في السباق التمهيدي الأول أيضاً، وهذه المرة حقق زمناً وقدره 11.21.96 دقيقة، وجاء ثانياً سعيد بن غنيم الكتبي على متن «الاتحادي» بزمن وقدره 11.32.06 دقيقة، وبالمركز الثالث خميس علي الكتبي «شقيق يحيى» على متن «منحاش» بزمن وقدره 11.44.00 دقيقة.

بعد خط النهاية

وصل سلطان سالم الشامسي عند خط النهاية وسط فرحة أصدقائه الذين رافقوه طوال مسيرته في السباق على متن السيارات، واستقبلوه بكل حفاوة، وأكد الشامسي أن قيام مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بإضافة هذه الفئة العمرية (اقل من 30 سنة) إلى ماراثون اليوم الوطني، أمر إيجابي للغاية، ويحفز الكثير من الشباب للمشاركة ومحاولة تحقيق الفوز، وتحديداً بالنسبة له حيث يشارك للمرة الأولى. أما يحيى علي سعيد الملعاي الكتبي، فقد اختار الوقوف فوق المطية بعد خط النهاية وسط هتافات الفرحة الجماهيرية، وقال: «هدفي دائماً تحقيق المركز الأول، حققته سابقاً في السباق الرئيس، ونجحت بذلك في التمهيدي الأول، وأريد الاستمرار بالوتيرة نفسها خلال السباق الرئيس المقبل».

منافسة قوية

أكدت مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعاد إبراهيم درويش، أن نجاح السباق التمهيدي الثاني لماراثون اليوم الوطني، والمنافسة القوية بين المشاركين من شأنها أن ترفع درجة الترقب للسباق الرئيس لماراثون اليوم الوطني، الذي سيقام خلال الشهر المقبل، ونتطلع فيه إلى مواصلة تحقيق الأهداف التي انطلق منها هذا السباق، ويستمر في عامه السادس أكثر زخماً وتنافساً وندية، وتطلعات كبيرة من المشاركين لوجودهم على منصة التتويج.

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