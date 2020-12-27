الامارات | رسالة أمل من الملكة إليزابيث في عيد الميلاد

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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة أمل من الملكة إليزابيث في عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، في رسالتها السنوية بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، إن ما يريده كثيرون كهدية هذا العام هو مجرد العناق.
وفي خطابها المعتاد المسجل، الموجّه لبلادها في يوم عيد الميلاد، ذكرت الملكة البالغة من العمر 94 عاماً، مراراً الأمل في المستقبل، بينما اعترفت بأن ملايين البريطانيين لن يتمكنوا من الاستمتاع باحتفالاتهم المعتادة هذا العام.
وقالت: «بالطبع بالنسبة لكثيرين، هذا الوقت من العام سيشوبه الحزن على فقد أحباء لهم، وآخرون سيفتقدون أصدقاءهم وعائلاتهم بسبب المسافات التي تفصلهم كإجراءات سلامة، بينما كل ما يريدونه حقاً هو معانقة فحسب أو مصافحة حارة، إن كنت واحداً منهم فلست وحدك، دعني أؤكد لك أنك في قلبي ودعواتي».
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