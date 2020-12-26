يسرا تنبأت بإصابتها بفيروس كورونا قبل عدة أيام: محدش فينا خالي «فيديو»

علاقات و مجتمع

داخل أستوديو كبير الحجم، تجملت بأزياء مودرن شتوية سوداء، خلال استضافتها في برنامج «أبلة فاهيتها» المذاع على قناة «سي بي سي»، في حلقة مسجلة منذ فترة قصيرة، والتي أذيعت مساء أمس الجمعة، وحققت ملايين المشاهدات خلال أقل من 24 ساعة.

يسرا: الكل هنغني جت الحرارة

وتحدثت يسرا عن فيروس كورونا، عقب أداء أغنيتها «جت الحرارة» بعد استنشاق بالون الهيليوم، التي تضمنت كلماتها: «جت الحرارة.. في قلوب العذارى البيض.. الأمارة دبلوم التجارة.. أيووه.. يا أختي.. جت الحرارة.. في الخط المقسم.. الرقة المسمسم.. تضحكله يقسم».

وعلقت «أبلة فاهيتا» على غناء يسرا ساخرة: «صوتك كدة بقى أحلى بكتير.. اليومين دول لازم تقولي جت الحرارة.. باراسيتامول»، في إشارة إلى أسماء عقاقير الطبية، لترد الفنانة: «كلنا هنغنيها.. مفيش حد فينا خالي»، في إشارة إلى الفيروس التاجي، ما اعتبره متابعوها تنبؤًا بالإصابة بفيروس كورونا.

إصابة يسرا بفيرس كورونا

وكانت يسرا أكدت خلال البرنامج نفسه حرصها على التباعد الاجتماعي أثناء تصوير مشاهد «البوس والأحضان مرفوضة في زمن كورونا».

ومنذ يومين، تصدر اسم الفنانة يسرا محرك البحث جوجل عقب إصابتها بفيروس كورونا، وسط آلاف رسائل الدعم والمحبة من جمهورها وزملائها في الوسط الفني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت يسرا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حالتها الصحية جيدة، إلا أنها تشعر بالإرهاق والإجهاد ولا تتمكن من الحديث طويلا، مشددة على أنها لا تعلم سبب انتقال العدوى لها، في ظل إلتزامها بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة طوال الوقت.

وتابعت في حديثها، أنها تخضع للعزل المنزلي في الفترة الحالية لحين تعافيها من المرض، موجهة الشكر لجميع أصدقائها وجمهورها على دعمهم لها.