بعد حملة التنمر.. أحمد حلمي يدعم منتخب السيدات: مش هتعرفوا تكسروهم

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دعم الفنان أحمد حلمي، فريق منتخب مصر للسيدات تحت 20 عاما، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد تعرضهن لحملة تنمر على مدار الأيام القليلة الماضية، بسبب ملابسهن وزيادة أوزانهن، ونشر «حلمي»، صورة للمنتخب النسائي، وعلق عليها: «من كام يوم قريت كلام فيه تنمر عليهم.. الكلام جايز يضايق.. بس أنا متأكد إنه ممكن يضايق المحبطين وأصحاب النفوس الضعيفة أو اللي معندهومش ثقة في نفسهم.. بس البنات دول لا محبطين ولا نفوسهم ضعيفة ومعندهمش غير ثقتهم في نفسهم اللي بتخليهم يبتدوا الحياة وكلهم أمل وحلم في إنهم يحققوا فوز أو نصر لفريقهم أو لبلدهم، شجعوهم وقوهم لأنكوا مش هتعرفوا لا تكسروهم ولا تكرهوهم في الحياة لأنهم فاهمين المعنى الحقيقي للحياة واحترام الآخر أكتر من أي حد اتريق أو اتنمر عليهم».

ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا واستحسان من قبل متابعي «حلمي»، ومن ناحيتها أرفقت الفنانة منى زكي، تعليقا كتبت خلاله لزوجها: «بحبك»، وتوالت الكثير من تعليقات الدعم للمنتخب النسائي.

ومنذ أيام، تعرض فريق السيدات لواقعة تنمر، من عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أحدث حالة من الجدل والغضب.

تعليق المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات

ومن جانبه، علق أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب السيدات تحت 20 عامًا، على ما تعرضن له عضوات الفريق من تنمر، وقال خلال تصريحات تليفزيونية، إن الفتيات على مستويات تعليمية جيدة، ويتمتعن بثقافة عالية، فضلا عن تأديتهن للتمارين والتدريبات بشكل جيد، رغبة منهن في رفع اسم مصر.

فوز منتخب السيدات على نظيره اللبناني

وكان الفريق الوطني، حقق فوزه على المنتخب اللبناني للنساء، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال مباراة ودية أقيمت ضمن الاستعدادات للتصفيات الأفريقية.