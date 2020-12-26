قبل جوهرة ورانيا يوسف.. فنانات استعرضن مفاتنهن بدون بطانة «فيديو وصور»

لايف ستايل

حالة واسعة من الجدل، صاحبت استعراض الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ «جوهرة»، لأنوثتها بارتداء فستان بدون بطانة، خلال تجولها في شوارع دبي، مشاركة جمهورها مقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الراقصة بفستان «أوف شولدرز» ومكشوف الظهر، المصنوع من قماشة خفيفة ولامعة، والذي تميز بأنه بدون بطانة، فضلا عن أنه بفتحة صدر وفتحة جانبية طويلة، من تصميم مهند كوجاك، مع اعتمادها على مكياج سموكي، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

يأتي ذلك، بعد حديث الفنانة رانيا يوسف عن مفاتنها، وأنها تستعرض جمالها بالفساتين الجريئة، وذلك خلال حوارها مع قناة الرشيد العراقية، قائلة: «مؤخرتي مميزة عن باقي الفنانات»، بعد عامين من ظهورها بفستان بدون بطانة في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.

وسبق الراقصة والفنانة العديد من الفنانات اللاتي استعرضن مفاتنهن بأزياء بدون بطانة، ورصد «هن» أبرزهن خلال الفقرات التالية.

السلطانة هويام

ولفتت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة إعلاميا باسم «السلطانة هيام» الأنظار، بإطلالتها الجريئة بفستان شفاف وبدون بطانة خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72 بالعام الماضي، والذي تميز بأنه مزين بنقوش صغيرة الحجم، من توقيع دار الأزياء العالمية Esthere Maryline World.

واستعرضت الفنانة التركية رشاقتها بفستان أحمر بدون بطانة مرة ثانية، خلال حضورها فعاليات المهرجان نفسه، وتميز فستانها بأنه «أوف شولدرز»، من توقيع دار الأزياء العالمية Vassilis Zoulias.

جوينيث بالترو

خلال حفل جوائز توزيع جوائز جولدن جلوب في دورتها الـ77، خطفت النجمة جوينيث بالترو، الأنظار، بفستان شفاف بالكامل باللون البني، بدون بطانة، فضلا عن أنه فضفاض وبأكمام واسعة، ويظهر ما ترتديه أسفل إطلالتها.

شايلين وودلي

وخلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92، ظهرت النجمة الأمريكية شايلين وودلي، بفستان أسود شفاف بدون بطانة، والذي تميز بأنه بأكمام طويلة شفافة، ومزين بنقوش متعددة الألوان حول الصدر.

هالي بيري

ارتدت الممثلة الأمريكية هالي بيري، فستان أحمر داكن مكشوف الصدربفتحة جانبية، من توقيع اللبناني زهير مراد، خلال انطلاق حفل «جولدن جلوب» في دورته الـ77.

يشار إلى أن جوهرة ورانيا يوسف تعرضتا إلى انتقادات لاذعة بسبب أزيائهما الجريئة.