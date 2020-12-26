حبيبة طارق العريان تحذر من حساب وهمي باسمها: اعملوا ريبورتات «فيديو وصور»

علاقات و مجتمع

حذرت عارضة الأزياء نيكول سعفان، التي تجمعها قصة حب بالمنتج والمخرج طارق العريان، متابعيها من حساب وهمي يحمل اسمها، وذلك عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشرت عارضة الأزياء، صورة لحساب «برايفت» يحمل اسمها باللغة الإنجليزية، ويحمل صورة لها بفستان أسود بدون أكمام ومكياج سموكي وشعر منسدل يحمل بعض التموجات، ويتابعه 840 شخصا فقط، معلقة: «أرجوكم أعملوا ريبورت على الأكونت الفيك ده.. ده مش أنا».

أصالة تعلق على ارتباط طارق العريان

يأتي ذلك بعد تصدر اسمها عناوين الصحف المصرية والعربية، عقب تداول صورة تجمعها بـ طارق العريان، طليق المطربة السورية أصالة نصري، والتي سببت حالة واسعة من الجدل، فضلا عن تعليق ناري من المطربة السورية.

وخرجت أصالة، عن صمتها، معربة عن حزنها بتلك الصورة، قائلة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس.. والست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلا؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران».

حبيبة طارق العريان تدافع عن نفسها

وتابعت حديثها: «الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما أحكيها .. الصورة مو عادية .. ومو قادرة أتجاوزها لأنه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنه اللي بتعمله مو إنساني هوه عيب.. سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري».

وبرأت عارضة الأزياء نفسها من اتهامها بأنها السبب وراء انفصال طارق العريان وزوجته، قائلة باللغة الإنجليزية عبر إنستجرام: «أشكرك على كلماتك، لكن أريد أن أخبرك أنني ليس لي دخل في طلاقهما، وأن الطلاق حدث لأن طارق لم يكن سعيدا، فضلًا عن حدوث الكثير من المشكلات بينهما، ولم أكن مطلقا مع طارق عندما كانا متزوجين».