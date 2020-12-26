جوهرة تثير الجدل بفستان مفتوح وبدون بطانة «فيديو وصور»

لايف ستايل

إطلالة جريئة، لفتت بها الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ جوهرة، الأنظار، من خلال مقاطع فيديو وصور، نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ما تسبب في حالة من الجدل بسبب ارتدائها لأزياء مكشوفة، وظهرت جوهرة، بفستان «أوف شولدرز»، والذي تميز بأنه لامع وبدون بطانة، وبفتحة صدر، فضلا عن الفتحة الجانبية الطويلة، من توقيع مصمم الأزياء مهند كوجاك، مع مكياج سموكي، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

واستعرضت الراقصة الروسية، فستانها خلال توجلها في شوارع دبي بدولة الإمارات، مع ظهورها في إحدى مقاطع الفيديو بكمامة قاتمة اللون مزينة بنقوش لامعة.

وحققت مقاطع الفيديو تفاعلا واسعا من رواد موقع التواصل الاجتماعي، متجاوزة الـ170 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: «هو ليه كله بقى بيلبس فستان من غير بطانة؟!»، و«ملكة جمال»، و«أحلى واحدة من غير مجهود»، و«لورديانا أحلى».

جوهرة تخطف الأنظار في «القاهرة السينمائي» و«الجونة»

يشار إلى أن الراقصة الروسية شاركت في مهرجانين سنيمائيين في 2020، حيث خطفت الأنظار بفستان أحمر طويل من الستان، بكتف واحد، خلال سيرها على السجادة الحمراء، بافتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من ارتدائها ملابس جريئة، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث ظهرت بفستان رمادي شفاف طويل، ومزين بعدة نقوش لامعة، مع أكمام طويلة فضفاضة.